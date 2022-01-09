Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un göğüs dekoltesi olay oldu! 'Etrafı göremedik'

Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un göğüs dekoltesi olay oldu! 'Etrafı göremedik'

Kurtlar Vadisi Pusu'da hayat verdiği Savcı Leyla karakteriyle adından söz ettiren Çiğdem Batur, sosyal medya hesabından paylaştığı derin bacak ve göğüs dekolteli pozuyla hayranlarının dikkatini çekti.

2003 yılında ekranlara geldiğinde, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu dizi haline gelen Kurtlar Vadisi'nin devamı niteliğinde olan Kurtlar Vadisi Pusu dizisi, Türk televizyon tarihine damgasını vuran yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban gibi oyuncuların yer aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin tekrar bölümleri, günümüzde bile izleniyor.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan bir dizi olan Kurtlar Vadisi Pusu'nda Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

DEKOLTELİ POZU OLAY OLDU

Güzel oyuncu Çiğdem Batur'un, Instagram hesabından paylaştığı göğüs ve bacak dekolteli pozu olay oldu.

Batur, sandalyede bacaklarını uzatıp dinlenirken çekildiği pozunun altına, "Etrafın dağınıklığına bakma toparlarız illa" notunu düştü.

''ETRAFI GÖREN VAR MI?''

Çizmesinden ceketine kadar kırmızı giyen oyuncuya takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

Batur'un notunu gören takipçileri, "Sana bakmaktan etrafa bakamadık", "Etrafı gören var mı?" yorumunda bulundu.