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    Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı çimlerde güneş banyosu yaptı! 'Savcım sülün gibisin'

    Kurtlar Vadisi Pusu'da hayat verdiği Savcı Leyla karakteriyle adından söz ettiren Çiğdem Batur, son pozlarıyla beğeni topladı. Çimenlere uzanan Batur, peş peşe kareler paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 13:35
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    Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı çimlerde güneş banyosu yaptı! 'Savcım sülün gibisin'

    Uzun bir süredir hayatına İngiltere'de devam eden Çiğdem Batur, sosyal medyayı aktid kullanıyor.

    Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan Kurtlar Vadisi Pusu ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur, dizinin Savcı Leyla'sıydı.

    Polat Alemdar ile yan yana olduğu her sahnede sergilediği performansla adından söz ettiren Çiğdem Batur, ekranlarda yıllardır yer almıyor.

    Londra'da oyunculuk dersleri veren ve aynı zamanda seslendirme-dublaj yeteneğini konuşturan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

    Bacak şov

    Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Çiğdem Batur, yeşillikler arasında verdiği pozlarla beğeni topladı.

    Yeşil gözleri ve dikkat çeken fiziği ile 39 yaşındaki Batur, görenleri mest etti.

    İşte Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur...

    Kurtlar Vadisi nin Savcı Leyla sı çimlerde güneş banyosu yaptı! Savcım sülün gibisin #1

    Kurtlar Vadisi nin Savcı Leyla sı çimlerde güneş banyosu yaptı! Savcım sülün gibisin #2

    Kurtlar Vadisi nin Savcı Leyla sı çimlerde güneş banyosu yaptı! Savcım sülün gibisin #3


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