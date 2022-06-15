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    • Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı gittikçe güzelleşti! Fiziği ve deniz gözlerine bakan 'ah be savcım' diyor...

    Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı gittikçe güzelleşti! Fiziği ve deniz gözlerine bakan 'ah be savcım' diyor...

    Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Savcı Leyla karakteriyle hafızalara kazınan Çiğdem Batur, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Batur'un son halini görenler ise gözlerini alamıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 15:54
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    Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı gittikçe güzelleşti! Fiziği ve deniz gözlerine bakan 'ah be savcım' diyor...

    Türk televizyon tarihinde adını efsaneler arasında yazdıran Kurtlar Vadisi, birçok oyuncuyu da hafızalara kazıdı.

    2003 yılından itibaren ilk bölümünden son bölümüne kadar adından söz ettiren Kurtlar Vadisi, yıllara meydan okuyor.

    Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, Oktay Kaynarca gibi usta isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi Pusu adıyla da devam etti.

    Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan bir dizi olan Kurtlar Vadisi Pusu'nun en sevilen karakterlerinden biri de hiç şüphesiz Savcı Leyla'ydı.

    Polat Alemdar ile yan yana olduğu her sahnede sergilediği performansla adından söz ettiren Çiğdem Batur, ekranlarda uzun zamandır yer almıyor.

    Güzelliğine güzellik kattı

    İngiltere'de oyunculuk dersleri veren ve aynı zamanda seslendirme-dublaj yeteneğini konuşturan ünlü oyuncu, son haliyle takipçilerini büyüledi.

    Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Çiğdem Batur'un paylaşımlarını ggörenler, güzelliği karşısında mest oldu.

    Yeşil gözleri ve dikkat çeken fiziği ile beğeni toplayan 39 yaşındaki Batur, Kurtlar Vadisi izleyicilerinin yakından takip ettiği isimler arasında.

    İşte Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'dan pozlar...

    Kurtlar Vadisi nin Savcı Leyla sı gittikçe güzelleşti! Fiziği ve deniz gözlerine bakan ah be savcım diyor... #1

    Kurtlar Vadisi nin Savcı Leyla sı gittikçe güzelleşti! Fiziği ve deniz gözlerine bakan ah be savcım diyor... #2

    Kurtlar Vadisi nin Savcı Leyla sı gittikçe güzelleşti! Fiziği ve deniz gözlerine bakan ah be savcım diyor... #3

    Kurtlar Vadisi nin Savcı Leyla sı gittikçe güzelleşti! Fiziği ve deniz gözlerine bakan ah be savcım diyor... #4

    Kurtlar Vadisi nin Savcı Leyla sı gittikçe güzelleşti! Fiziği ve deniz gözlerine bakan ah be savcım diyor... #5

    Kurtlar Vadisi nin Savcı Leyla sı gittikçe güzelleşti! Fiziği ve deniz gözlerine bakan ah be savcım diyor... #6

    Kurtlar Vadisi nin Savcı Leyla sı gittikçe güzelleşti! Fiziği ve deniz gözlerine bakan ah be savcım diyor... #7

    Kurtlar Vadisi nin Savcı Leyla sı gittikçe güzelleşti! Fiziği ve deniz gözlerine bakan ah be savcım diyor... #8

    Kurtlar Vadisi nin Savcı Leyla sı gittikçe güzelleşti! Fiziği ve deniz gözlerine bakan ah be savcım diyor... #9

    Kurtlar Vadisi nin Savcı Leyla sı gittikçe güzelleşti! Fiziği ve deniz gözlerine bakan ah be savcım diyor... #10


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