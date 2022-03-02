Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı göğüs ve bacak dekolteli pozlarıyla ortalığı yıktı! Bakan gözlerini alamadı

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Savcı Leyla karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Çiğdem Batur, sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs ve bacak dekolteli pozlarıyla herkesi mest ediyor.

Yayın hayatına 2003 yılında Show TV'de başlayan ve 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine damgasını vuran yapımlar arasında yerini aldı.

İlk serisi toplam 4 sezon süren ve 97. bölümde final yapan Kurtlar Vadisi dizisi, o kadar çok sevildi ki ilerleyen yıllarda birçok serisi çekildi.

Her anı heyecan ve aksiyon dolu olan ilk serinin başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi usta isimler yer aldı.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan dizide Necati Şaşmaz'ın hayat verdiği Polat Alemdar karakterinin birçok partneri oldu. Bu isimlerden biri de Özgü Namal'ın hayat verdiği Elif karakteri kadar konuşulan Çiğdem Batur'du.

Dizide canlandırdığı Savcı Leyla karakteriyle adından söz ettiren Çiğdem Batur, Polat Alemdar ile sahnelerinde sergilediği performansla milyonların beğenisini kazandı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Batur, sosyal medyada oldukça aktif.

GÖĞÜS VE BACAK DEKOLTELİ POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Çiğdem Batur, sık sık sosyal medya hesabından paylaştığı cesur karelerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Instagram'da 457 bin takipçisi bulunan Çiğdem Batur, göğüs ve bacak dekolteli pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.

39 yaşındaki oyuncunun iddialı paylaşımları, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.