Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı heykel önünde mini elbisesiyle olay oldu: "Hangisi daha taş?" Kurtlar Vadisi dizisinde Savcı Leyla'ya hayat veren Çiğdem Batur, sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden güzel pozlar sayesinde hayranlarının beğenisini kazandı.

13 Temmuz 1982 yılında Düzce'de Çerkes kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Çiğdem Batur, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu.

2000-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Grup Mimus Tiyatro Topluluğu'nda oyunculuk yaparak sanat hayatına başlayan Batur, Başkent İletişim'de de eğitim aldı.

Bugüne kadar sayısız projee boy gösteren Çiğdem Batur'un asıl tanınması ise Kurtlar Vadisi sayesinde oldu.

Kurtlar Vadisi'nde Savcı Leyla'ya hayat veren Batur, aradan geçen zaman rağmen bu diziyle anılıyor.

Son olarak Kuaförüm Sensin'de sunuculuk yapan Batur, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla dikkati çekiyor.

Sosyal medyadan büyüledi

Sosyal medyada birbirinden farklı pozlar veren Çiğdem Batur, özellikle heykel önünde verdiği pozla dikkati çekti.

Batur'un heykel önünde verdiği poz, hayranları tarafından çok sevildi. Sporla arası iyi olan Batur için, "Hangisi daha taş karar veremedik" yorumları yapıldı.