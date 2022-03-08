Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı mini elbisesini giydi, Londra sokakları alev aldı! Hatun yıkılıyor...

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Savcı Leyla karakteriyle hafızalara kazınan Çiğdem Batur, Instagram'dan mini elbiseli pozunu paylaştı. Batur'un paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yayın hayatına 2003 yılında Show TV'de başlayan ve kısa sürede milyonların beğenisini kazanan Kurtlar Vadisi dizisi, yayınlandığı döneme damgasunu vurdu.

İlk serisi toplam 4 sezon süren ve 97. bölümde final yaparak ekranlara veda eden Kurtlar Vadisi dizisi, o kadar çok sevildi ki ilerleyen yıllarda birçok serisi çekildi.

Her bölümü heyecan ve aksiyon dolu olan ilk sezonun başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi isimler yer aldı.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan dizide Necati Şaşmaz'ın hayat verdiği Polat Alemdar karakterinin birçok partneri oldu.

Bu isimlerden biri de dizide Savcı Leyla karakteriyle izleyici karşısına çıkan Çiğdem Batur'du.

Polat Alemdar ile sahnelerinde sergilediği performansla milyonların beğenisini kazanan Çiğdem Batur, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Batur, son pozuyla adından söz ettirdi.

MİNİ ELBİSELİ POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Çiğdem Batur, sık sık sosyal medya hesabından paylaştığı cesur karelerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Instagram'da 460 bin takipçiye sahip olan Çiğdem Batur, son olarak Londra sokaklarında çekildiği pozuyla gündeme geldi.

39 yaşındaki oyuncu, simsiyah mini elbisesiyle çekildiği pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun paylaşımına, ''E yuh noluyor yahu'', ''Maşallah boncuk kız'', ''Anasayfam yandı'', ''Yeter artık ya evine dön'', ''Hatun yıkılıyor'' gibi yorumlar yapıldı.