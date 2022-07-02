Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı mini elbisesiyle salındıkça salındı! 'Tutukla bizi savcım, razıyız'

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Leyla karakteri ile akıllara kazınan Çiğdem Batur, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla dikkati çekmeye devam ediyor.

13 Temmuz 1982 yılında Düzce'de hayata gözlerini açan Çiğdem Batur, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu.

Çerkes bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Çiğdem Batur, 2000-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Grup Mimus Tiyatro Topluluğu'nde oyunculuk alanındaki yeteneklerini sergiledi.

Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimi, Sanat Akademi - tiyatro ve oyunculuk eğitimi, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, seslendirme eğitimleri alan Batur, Kurtlar Vadisi ile akıllara kazındı.

Kurtlar Vadisi dizisinde Savcı Leyla olarak karşımıza çıkan güzel isim, Necati Şaşmaz ile başrolü paylaştı.

İkili dizide aşığı oynarken, Çiğdem Batur'un bu başarısı geçen zaman içerisinde azalmadı ve akıllarda hep bu şekilde kaldı.

Son zamanlarda herhangi bir dizi projesinde yer almayan ancak sunuculuk alanında kendisini gösteren Batur, sosyal medyanın ise aktif isimleri arasında yer alıyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mini etekli pozlarıyla dikkati çeken oyuncu, çekim yapmakta oldukça zorlandı...

"1, 2, 3.."

Sosyal medya hesabından mini etekli pozlarını peş peşe paylaşan Çiğdem Batur, "1-2-3" notunu düştü.

Hangi pozunu paylaşacağı konusunda karar veremeyen oyuncu, yardımı takipçilerindne istedi.

Kusursuz fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Batur'un hayranları ise bu yardım talebini karşılıksız bırakmadı.

Ünlü oyuncunun fotoğrafının altına," İyiki varsın hayatım.." , "123456....dahada gerisi varsa hepsi güzeldir" , "Cok güzelsin savci leyla sizi seviyoruz" , "Zarif ve şık hanımefendi saygılarımla" , "3rd photo is beautiful,cheers" , "2222222222222222" , "Yıldız gibi parlıyorsun" tarzında yorumlar geldi.