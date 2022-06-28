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    Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı mini elbisesiyle yere çömelince... 'Gecemizi aydınlattın'

    Kurtlar Vadisi Pusu'da hayat verdiği Savcı Leyla karakteriyle adından söz ettiren Çiğdem Batur, son kareleriyle takipçilerinin beğenisini topladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 14:44
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    Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı mini elbisesiyle yere çömelince... 'Gecemizi aydınlattın'

    Uzun bir süredir hayatına İngiltere'de devam eden Çiğdem Batur, sosyal medyayı aktid kullanıyor.

    Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan Kurtlar Vadisi Pusu ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur, dizinin Savcı Leyla'sıydı.

    Polat Alemdar ile yan yana olduğu her sahnede sergilediği performansla adından söz ettiren Çiğdem Batur, ekranlarda yıllardır yer almıyor.

    Londra'da oyunculuk dersleri veren ve aynı zamanda seslendirme-dublaj yeteneğini konuşturan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

    Sokakta çömeldi

    Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Çiğdem Batur, mini elbisesiyle Londra şehrin sokaklarında poz verdi.

    Yeşil gözleri ve dikkat çeken fiziği ile beğeni toplayan 39 yaşındaki Batur, görenleri mest etti.

    İşte Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'dan pozlar...

    Kurtlar Vadisi nin Savcı Leyla sı mini elbisesiyle yere çömelince... Gecemizi aydınlattın #1

    Kurtlar Vadisi nin Savcı Leyla sı mini elbisesiyle yere çömelince... Gecemizi aydınlattın #2

    Kurtlar Vadisi nin Savcı Leyla sı mini elbisesiyle yere çömelince... Gecemizi aydınlattın #3

    Kurtlar Vadisi nin Savcı Leyla sı mini elbisesiyle yere çömelince... Gecemizi aydınlattın #4

     


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