Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı sere serpe yere uzandı, göbeğini açıkta bıraktı! 'Ateş ediyorsun savcım'

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Savcı Leyla rolüyle hafızalara kazınan Çiğdem Batur, son pozuyla takipçilerini mest etti. Fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Batur'un paylaşımına, beğeni yağdı.

Yayın hayatına 2003 yılında Show TV'de başlayan Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyon tarihine damgasını vuran yapımlar arasında yerini aldı.

İlk serisi toplam 4 sezon süren ve 97. bölümde final yaparak ekranlara veda eden Kurtlar Vadisi dizisinin ilerleyen yıllarda birçok serisi çekildi.

Heyecan ve aksiyonun hiç eksik olmadığı ilk sezonun başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun ve Kenan Çoban gibi isimler yer aldı.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan dizide Necati Şaşmaz'ın hayat verdiği Polat Alemdar karakterinin birçok partneri oldu.

Bu isimlerden biri de Özgü Namal'ın canlandırdığı Elif karakteri kadar adından söz ettiren Çiğdem Batur'du.

Dizide canlandırdığı Savcı Leyla karakteriyle hafızalara kazınan Çiğdem Batur, Polat Alemdar ile olan sahnelerinde sergilediği performansla kendine hayran bıraktı.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Batur, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Sık sık paylaşım yaparak takipçileriyle etkileşim kuran oyuncu, spor sonrası paylaştığı son pozuyla dikkati çekti.

Spor sonrası paylaştı

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur karelerle gündeme gelen Çiğdem Batur, spor sonrası çekildiği karesini paylaştı.

Instagram'da 460 bini aşkın takipçiye sahip olan Batur'un paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

39 yaşındaki oyuncuya, ''Anasayfam yandı'', ''Ateş ediyorsun savcım'', ''Sporcunun kralı'', ''Aşk dolusun'' gibi yorumlar yapıldı.