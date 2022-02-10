Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sından hem heyecanlandıran hem güldüren paylaşım! 'Ne yaptın sayın savcım'

Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sından hem heyecanlandıran hem güldüren paylaşım! 'Ne yaptın sayın savcım'

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Leyla karakteriyle hafızalara kazınan Çiğdem Batur, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Oyuncu paylaşımı ile herkesi gülümsetti.

Birçok serisi yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en efsane projesi olan Kurtlar Vadisi, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.

Defalarca yeniden çekileceği söylenen dizinin başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca yer aldı.

Oktay Kaynarca öldükten sonra dizi, Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı Polat Alemdar üzerinden ilerledi.

Yine Elif karakterini canlandıran Özgü Namal'ın ayrılmasından sonra diziye dahil olan Çiğdem Batur, Savcı Leyla ile milyonların sevgisini kazandı.

Güzel oyuncu dizide çok uzun süre yer almadı ancak cesur bir savcıyı seyircilere en iyi haliyle yansıttı.

Daha sonra sayısız projede yer alan ve son olarak Kuaförüm Sensin yarışmasında sunuculuk yapan Çiğdem Batur, değişimi ve Instagram paylaşımları ile adından söz ettiriyor.

Dün Instagram'da paylaştığı son kare ile hayranlarını hem heyecanlandıran hem de güldüren oyuncu, kalbinin boş olduğunun sinyalini verdi.

ÇİĞDEM BATUR'DAN GÜLÜMSETEN PAYLAŞIM

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında paylaştığı hiakye ile tüm bekarların Şubat 9 Dünya Bekarlar Günü'nü kutladı.

Son dönemde sosyal medya hesabını aktif kullandığı gözlemlenen ünlü oyuncunun yaptığı son paylaşım takipçilerini gülümsetti.

Çiğdem Batur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: