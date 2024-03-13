Kurtlar Vadisi’nin Selvi Çakır’ı Büşra Ayaydın tesettüre girdi! Son halini gören tanıyamadı.. Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi Çakır'a hayat veren Fatma Büşra Ayaydın'ın son halini gören şaştı kaldı. Ayaydın maneviyata yöneldi, son halini gören bir daha baktı. İşte, Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali...

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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasına adını altın harfler ile yazdırmayı başaran Kurtlar Vadisi ile yıldızı parlayan birçok oyuncu hafızlarda unutulmaz yerler edindi.

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden olan Süleymen Çakır'ın kızı Selvi Çakır'a hayat veren Fatma Büşra Ayaydın'da yetenekli oyunculuğu ile hafızalara yer edinen isimlerden olmayı başarmıştı.

Ayaydın, Kurtlar Vadisi'nin yanı sıra yayınladığı dönem ve sonrasında da severek izlenen Muhteşem Yüzyıl'da da rol almıştı.

Yıllar içinde büyüyerek değişen Ayaydın, oyunculuğu bırakarak bambaşka bir hayata adım atmayı tercih etti.

Maneviyata yönelen Ayaydın tesettüre girdi. Fatma Büşra Ayaydın'ın son halini görenler tanıyamadı.

İşte, Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali...

Hayat verdiği Selvi karakterinin yanı sıra Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa'nın cariyesini de canlandıran Ayaydın, oyunculuğu bırakmasının ardından tesettür giyimi alanında bir marka kurdu.