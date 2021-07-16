Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz iki ismi yıllar sonra bir araya geldi! İkilinin paylaşımına beğeni yağdı

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz iki ismi yıllar sonra bir araya geldi! İkilinin paylaşımına beğeni yağdı

Bir döneme damga vuran ve son zamanlarda yeniden ekrana geleceği iddiasıyla gündemde olan Kurtlar Vadisi dizisinin Deli Hikmet'i ve Memati'si yıllar sonra bir araya geldi. İşte o kare...

2007-2012 yılları arasında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Kurtlar Vadisi, son dönemlerde yeniden çekileceği haberleriyle gündeme geliyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncuları da bu iddialarla yeniden hatırlanırken oyuncuların ne yaptığı merak ediliyor. Zaman zaman dizinin ünlü isimlerinden sosyal medya paylaşımları da geliyor.

DELİ HİKMET VE MEMATİ YILLAR SONRA YAN YANA

Son olarak ekranların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde Deli Hikmet karakterini canlandıran Erdem Ergüney ile Memati Baş karakterine hayat veren Gürkan Uygun bir ödül töreninde buluştu. İkilinin son hali, sosyal medyada büyük beğeni topladı, yorumlar sel oldu aktı.

KURTLAR VADİSİ YENİDEN Mİ ÇEKİLİYOR?

Kurtlar Vadisi'nde 9 yıl boyunca 'Memati Baş' karakterine hayat veren Gürkan Uygun, dizinin yeniden başlayacağı yönündeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu, "Bu söylentileri ben de sizler gibi duyuyorum ama bir bilgim yok." ifadelerini kullandı.