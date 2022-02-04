Kurtlar Vadisi'nin yıldızı başrolde! Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli'nin ilk tanıtımı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Kemal Tekden'in yeni dizisi Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen dizi, TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Yapımcılığını, bir döneme damgasını vuran Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Kemal Tekden'in üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor.

Ankara'nın manevi mimarlarından Hacı Bayram-ı Veli’nin hayatını konu alan “Aşkın Yolculuğu” serisinden "Hacı Bayram-ı Veli" dizisi, tarihi dizi severler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrolünde, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan ve son olarak Kırmızı Oda dizisiyle izleyici karşısına çıkan Burak Sevinç'in yer aldığı Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte Aşkın Yolculuğu: Yunus Emre'nin ardından serinin ikinci dizisi olan Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli'nin yayın tarihi de belli oldu.

26 bölümden oluşacak olan Tekden Film imzalı ''Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli'' dizisi, 11 Şubat itibarıyla her cuma saat 20'de TRT 1'de izleyici ile buluşacak.

Merakla beklenen dizi, Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın Somuncu Baba ile yollarının kesişmesini, tasavvufla tanışmasını ve manevi ilerleyişini tamamlayarak Hacı Bayram-ı Veli olmasının serüvenini anlatacak.

Molla Numan'dan, Hacı Bayram'a giden yolu ve onun tasavvufi düsturu olan ''Bildim, Buldum, Oldum''u anlatan dizide, Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı üzerinden üç fasıl olarak seyirciyle buluşacak.

Çekimleri devam eden dizinin kadrosunda; Sinan Albayrak, Burak Sevinç, Sena Çakır, Fırat Topkorur, Latif Koru, Hüseyin Soysalan, Derda Yasir Yenal gibi isimler yer alıyor.

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli - Tanıtım VİDEO