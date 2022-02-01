Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Camdaki Kız'a geliyor! Usta isim 'mafya babası' rolünü kaptı

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Şahin Ağa karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Turgay Tanülkü, Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın kadrosuna dahil oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan OGM Pictures imzalı Camdaki Kız dizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç'in yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız dizisi, usta bir oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

TURGAY TANÜLKÜ CAMDAKİ KIZ'DA

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Şahin Ağa karakteriyle adından söz ettiren ve son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Turgay Tanülkü, Camdaki Kız dizisine dahil oldu.

Turgay Tanülkü, 03 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak ve dizide, geçmişte yaptığı şeylerden pişmanlık duyan, her şeyi bir kenara bırakarak inzivaya çekilmiş bir mafya babası olan Derviş Aslankaya karakterine hayat verecek.