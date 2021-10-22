Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Gönül Dağı'na transfer oldu! O isim herkesi şaşırttı

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Gönül Dağı'na transfer oldu! O isim herkesi şaşırttı

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan izleyicisini sevindirecek bir transfer haberi daha geldi. Kurtlar Vadisi'nin Zülfikar Ağa'sı Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Gönül Dağı'nın kadrosuna dahil oldu.

Başrollerinde Berk Atan ile Gülsüm Ali İlhan'ın yer aldığı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren ve ilk sezonda reyting konusunda diğer dizilere kafa tutan Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Mustafa Çiftçi’nin hikâyelerinden esinlenilerek ekranlara uyarlanan ve çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen dizinin hikayesinde yenilik yaşanıyor. Sevilen dizinin 37. bölümünde, seyirci çok büyük bir sürprizle karşılaşacak.

Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan gibi isimlerin yanı sıra birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı Gönül Dağı dizisinde, beklenmeyen gelişmeler yaşanacak.

KURTLAT VADİSİ'NDEN BOMBA TRANFER

Gönül Dağı dizisinin sevenleri, bir süredir adını duydukları Mezarcı İlyas karakterini kimin canlandıracağını merak ediyordu. Bu soru, Gönül Dağı'nın 37. yeni bölüm fragmanında yanıt buldu.

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Zülfikar Ağa karakterine hayat veren usta oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Gönül Dağı'nın kadrosuna Mezarcı İlyas karakteriyle dahil oldu.

Gönül Dağı'nın 37. bölüm fragmanında ortaya çıkan bu detay, dizinin hayranlarını şaşkına çevirirken oyuncunun hayranlarını oldukça sevindirdi.