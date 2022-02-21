Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Teşkilat dizisiyle ekranlara döndü! O isim ekibi çok zorlayacak

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Teşkilat dizisiyle ekranlara döndü! O isim ekibi çok zorlayacak

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Borsacı Barış karakterine hayat veren oyuncu Ercan Eker, TRT 1'in reyting rekortmeni Teşkilat dizisinin kadrosuna Maskeli rolüyle dahil oldu.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Senaryosunu Teşkilat Yazı Grubu'nun kaleme aldığı, müziklerine Atakan Ilgazdağ'ın imza attığı Tims&B imzalı Teşkilat dizisi, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, pazar akşamları rakiplerine göz açtırmıyor.

20 Şubat Pazar akşamı ekranlara gelen 35. bölümüyle de fırtınalar estiren dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.

ERCAN EKER TEŞKİLAT'TA

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Borsacı Barış karakterine hayat veren ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de boy gösteren oyuncu Ercan Eker, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Ercan Eker, Teşkilat dizisinin 35. bölümünde Maskeli karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Eker'in Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Borsacı Barış karakterinin en dikkat çeken sahnesi, Polat Alemdar ile olan sahnesiydi.

Polat Alemdar, Borsacı Barış'ın ofisine gelip bir süre konuştuktan sonra parmaklarını kesmişti.