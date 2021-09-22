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    Kurtlarını döktü! Zuhal Topal'dan köçek şov

    Yemekteyiz programına TV8 ekranlarında devam eden Zuhal Topal, programda renkli anlar yaşattı. Köçek kıyafeti giyip dans eden sunucunun performansı beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 13:03
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    Kurtlarını döktü! Zuhal Topal'dan köçek şov

    Yıllardır FOX TV'de "Zuhal Topal'la Sofrada" adlı programı sunan Zuhal Topal, yeni sezon için Acun Ilıcalı ile el sıkışarak "Yemekteyiz" konseptiyle TV8 ekranlarına geçti.

    Haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olup onlar yemek yaparken Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor.

    Programın bugünkü bölümünde ise davul zurnayla karşılanan Zuhal Topal, adeta kurtlarını döktü.

    KÖÇEK OYNADI

    Konuk olduğu evin önünde davul zurna ve köçek dansçılarıyla karşılanan Topal, yerinde duramadı. Topal, köçek kıyafetleri içerisindeki oyunuyla adeta dansçılara taş çıkarttı. O anlar ise sosyal medya hesabından paylaşıldı.

    İzleyiciler ünlü sunucunun dansını kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutarken, "Çok yakışmış" ,"Ne kadar güzel oynuyor" yorumları da beraberinde geldi.

     

    Zuhal Topal'dan köçek şov VİDEO

     

    Kurtlarını döktü! Zuhal Topal dan köçek şov #1

    Kurtlarını döktü! Zuhal Topal dan köçek şov #2

    Kurtlarını döktü! Zuhal Topal dan köçek şov #3

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