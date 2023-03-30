Kurtlar Vadisi'nin Rus ajanı tesettür taktı, gören hayran kaldı: "Müslümanlık çok yakışmış" Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Ajan Nina karakteriyle akıllara kazınan Tatsyana Tsvikeviç, son haliyle hayranlarını büyüledi. Müslüman olan ve Türk vatandaşlığına geçen Tatsyana, tesettür takmayı da ihmal etmedi.

15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihine damga vurdu.

Özgü Namal, Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem'in başrolünde yer aldığı dizi, her sahnesiyle ekrana damga vurdu.

Diziden birçok oyuncu gelip geçti ve hepsi seyircilerin gönlünde ayrı bir yere sahip oldu.

Bu isimlerden birisi de Rus ajanı oynayan Tatsyana Tsvikeviç oldu. Güzel isim, Polonya Devlet Konservatuvarı'nda bale ve dört yıl tiyatro eğitimi aldı.

1998 yılından beri Türkiye'de yaşayan güzel isim, 23 Ocak 2009'da Türkiye'de Müslüman oldu ve Sedef adını aldı.

Şimdilerde farklı bir hayat süren başarılı ismin son hali ise görenlerin aklını başından aldı.

İşte Kurtlar Vadisi'nin Nina^sı

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı KGB ajanı Nina karakteriyle hafızalara kazınan Tatsyana Tsvikeviç, Türk vatandaşlığını tercih etti.

Tatsyana Tsvikeviç, 2009 yılında Nihat Hatipoğlu'nu dinlemeye başladı ve ardından da Müslüman olmayı seçti.

Tsvikeviç, İslam'la tanıştıktan sonra adını değiştirdi ve Sedef ismini aldı.

Tatsyana Tsvikeviç, Müslüman olmaya giden süreci ise bir dergide verdiği röportajla anlattı. Güzel isin şu ifadeleri kullandı;

''Her şey 5 sene önce kendi hayatımı sorgulamaya başlayınca değişti. Ben kimim, neler yaşıyorum diye çıkmaza girdim. Sonra karşıma Nihat Hatipoğlu çıktı. Onu dinlemeye başladıktan sonra sorularımın cevaplarını buldum. Hayatımda yeni bir sayfa açtım.''