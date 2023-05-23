Kuru Otlar Üstüne film konusu nedir, oyuncuları kimler? Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi! Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, yeni filmi Kuru Otlar Üstüne ile izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sinema tutkunları şimdiden vizyon tarihi, film konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyonda? Kuru Otlar Üstüne konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Cannes deyince akla gelen film yönetmeni Nuri Bilge Ceylan, yeni projesiyle gündemde.

İlk kez 76’ncı Cannes Film Festivali’nde gösterilen yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne'nin ilk tanıtımı yayınlandı.

Taşrada öğretmenlik yapan ve İstanbul'a atanmak isteyen Samet karakterinin hikayesini konu alan film, sinemaseverlerin merakını uyandırdı.

Altın Palmiye Ödüllü Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne konusu ve oyuncuları" araştırılıyor.

Peki, Kuru Otlar Üstüne film konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne zaman vizyona girecek? İşte detaylar...

Kuru Otlar Üstüne film konusu

Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran genç bir öğretmendir. Ancak meslektaşı Kenan ile birlikte iki kız öğrenci tarafından asılsız bir şekilde tacizle suçlanınca Samet'in hayalleri paramparça olur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.

Kuru Otlar Üstüne oyuncuları

Deniz Celiloğlu - Samet

Merve Dizdar - Nuray

Musab Ekici - Kenan

Ece Bağcı - Sevim Erdem

Şenocak - Tolga Yüksel

Aksu - Vahit Münir Can

Cindoruk - Feyyaz Onur

Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir

Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü

Cengiz Bozkurt - Polis S.

Emrah Özdemir - Çavuş

Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime

Elit Andaç Çam - Firdevs

Nalan Kuruçim - Kevser

Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan

Eylem Canpolat - Halime

Vizyon tarihi

Film, 12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girecek. Türkiye vizyon tarihi ise henüz netlik kazanmadı.