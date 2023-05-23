Kuru Otlar Üstüne film konusu nedir, oyuncuları kimler? Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi!

Cannes deyince akla gelen film yönetmeni Nuri Bilge Ceylan, yeni projesiyle gündemde.
İlk kez 76’ncı Cannes Film Festivali’nde gösterilen yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne'nin ilk tanıtımı yayınlandı.
Taşrada öğretmenlik yapan ve İstanbul'a atanmak isteyen Samet karakterinin hikayesini konu alan film, sinemaseverlerin merakını uyandırdı.
Altın Palmiye Ödüllü Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne konusu ve oyuncuları" araştırılıyor.
Peki, Kuru Otlar Üstüne film konusu nedir, oyuncuları kimler? Ne zaman vizyona girecek? İşte detaylar...
Kuru Otlar Üstüne film konusu
Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran genç bir öğretmendir. Ancak meslektaşı Kenan ile birlikte iki kız öğrenci tarafından asılsız bir şekilde tacizle suçlanınca Samet'in hayalleri paramparça olur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.
Kuru Otlar Üstüne oyuncuları
Deniz Celiloğlu - Samet
Merve Dizdar - Nuray
Musab Ekici - Kenan
Ece Bağcı - Sevim Erdem
Şenocak - Tolga Yüksel
Aksu - Vahit Münir Can
Cindoruk - Feyyaz Onur
Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir
Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü
Cengiz Bozkurt - Polis S.
Emrah Özdemir - Çavuş
Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime
Elit Andaç Çam - Firdevs
Nalan Kuruçim - Kevser
Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan
Eylem Canpolat - Halime
Vizyon tarihi
Film, 12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girecek. Türkiye vizyon tarihi ise henüz netlik kazanmadı.