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    Kuruluş Osman 100. bölüm fragmanı: Osman Bey intikam ateşini yaktı!

    Kuruluş Osman'ın yayınlanan son fragmanında; Osman Bey'in zalimlerle olan mücadelesinin devam ettiği, Bizans'ın ise Türkler'e yönelik çatışmalarını artırdığı görüldü.
    • 06.10.2022 - 15:03
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    Kuruluş Osman 100. bölüm fragmanı: Osman Bey intikam ateşini yaktı!

    Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı ve senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman, yeni sezonu ile dün başladı.

    Yeni bölüm sonrası yayınlanan fragmanda; Osman Bey'in zalimlerle mücadelesinin hız kesmeden devam ettiği görüldü.

    Malhun Hatun oğlu Orhan'ın zarar görmesinden korkup, Osman Bey'in karşısına dikildi. Türklere yönelik çatışmaları hızlandıran Bizans ise yeni oyunların peşine düştü.

    Osman Bey yaşanan zulüm karşısında, ""Bize dokunan bunun bedelini fazlasıyla öder" derken, savaş sahneleri yine nefes kesti.

    Yeni bölümü sabırsızlıkla bekleyen seyirci, Osman'ın diğer oğülu Aladdin'e neler olacağını ise şimdiden merak etmeye başladı. İşte Kuruluş Osman 100. bölüm fragmanı....

    Kuruluş Osman 100. bölüm fragmanı İZLE

    Kuruluş Osman 100. bölüm fragmanı: Osman Bey intikam ateşini yaktı! #1


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