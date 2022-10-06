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Kuruluş Osman 100. bölüm fragmanı: Osman Bey intikam ateşini yaktı!

Kuruluş Osman 100. bölüm fragmanı: Osman Bey intikam ateşini yaktı!

Kuruluş Osman'ın yayınlanan son fragmanında; Osman Bey'in zalimlerle olan mücadelesinin devam ettiği, Bizans'ın ise Türkler'e yönelik çatışmalarını artırdığı görüldü.