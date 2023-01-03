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    Kuruluş Osman 111. bölüm 2. fragmanı: “Osman Bey’in teslim olmaktan başka şansı yok”

    ATV ekranlarında yayınlanan tarihi dizilerden Kuruluş Osman, son bölümüyle ekranlara damga vurmuştu. Yeni bölüm ikinci fragmanı yayında! Osman Bey kurtulacak mı?
    • 03.01.2023 - 10:21
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    Kuruluş Osman 111. bölüm 2. fragmanı: “Osman Bey’in teslim olmaktan başka şansı yok”

    Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.

    Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

    Obasını, Yenişehir’e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacak. Bu uğurda atılan adımlardan biri ‘divan’ kurmak olacak. Artık mesele anında toplanan ‘toy’ geride kaldı.

    Osman Bey, Bey’leri ile ‘divan’ kuracak ve burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu ‘divan’ aynı zamanda, Osman Bey’i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.

    Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. İşte yeni fragman...

    Kuruluş Osman 111. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Kuruluş Osman 111. bölüm 2. fragmanı: “Osman Bey’in teslim olmaktan başka şansı yok” #1


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