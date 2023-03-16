Kuruluş Osman 119. bölüm fragmanı heyecan yarattı! "Orhan’ı istiyorum" ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara damga vurdu. Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken ilk fragman geldi. İşte Kuruluş Osman 119. bölüm fragmanı!

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.

Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümü ekranlara damga vurdu. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman’ın yeni bölümü gümbür gümbür geliyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Osman Bey’in hedefi İnegöl! Osman Bey’in, İnegöl’ü fethetmek için İsmihan Sultan’la işbirliği yapması gerekiyor. Nayman da Osman Bey için en değerli mülkü almanın peşinde.

Bir yandan İnegöl’ün fethi için hazırlıklar devam ederken, diğer yandan hatunlar Frigg’i öldürmek için plan yapıyor. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı…

Kuruluş Osman 119. bölüm fragmanı