Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin, yönetmenliğini Metin Günay, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ'ın kaleme alıyor.
Türk yapımı tarih ve aksiyon türündeki Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonuyla ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.
Dizinin son bölümünde Öktem Bey hayatını kaybetmiştir. Osman Bey, Öktem Bey’in intikamını alabilecek midir?
Nayman, Öktem’i şehit ettikten sonra, Osman Bey’in kendisine komutan olmasını istemektedir. Bengi Hatun, Osman Bey’e sitemde bulunur. Osman Bey, Nayman’ın teklifini neden reddetmemiştir?
Nayaman, Türkmen obalardan çocukları kaçırıp nöker olarak yetiştirmeye başlayacaktır. Malhun Hatun ve Bala Hatun haberi duyar.
Nayman’ın gözü Orhan ve Alaeddin Bey’in üzerindedir. Nayman, Orhan ve Alaeddin Bey’i kaçıracak mıdır? İşte yeni bölüm fragmanı…