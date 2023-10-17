ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman, yine reytinglerin zirvesine oturarak izleyicileri büyülemeyi başardı.
Metin Günay'ın yönetmenliğini üstlendiği, Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kaleme aldığı bu büyük yapım, her bölümüyle izleyicileri etkisi altına alıyor.
Dizi, tarihi gerçekçiliği ve göz alıcı görsel efektleriyle dikkat çekiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini anlatan Kuruluş Osman, tarihi atmosferi ve ayrıntılara verilen önemle öne çıkıyor.
Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisinden yepyeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Orhan Bey vuruldu!
Yakup Bey ve Osman Bey karşı karşıyadır. Yakup Bey, Osman Bey'den biat ister. Öte yandan Cerkutay, Yenişehir Sarayı'na dönmüştür. Ancak Cerkutay artık o eski Cerkutay değildir.
Atılan ok Orhan Bey’e isabet eder. Orhan Bey’in ölüm ölmeyeceği ise merak konusu. İşte yeni bölüm fragmanı…