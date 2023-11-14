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Kuruluş Osman 136. bölüm 2. fragmanı: Orhan Bey ölümle karşı karşıya! Kim kurtaracak?

Kuruluş Osman 136. bölüm 2. fragmanı: Orhan Bey ölümle karşı karşıya! Kim kurtaracak? Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son fragmanı, yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Fragmanda, Osman Bey'in Moğollar'a savaş açtığı ancak Orhan'ın tehlikede olduğu görüldü.