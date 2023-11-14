TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman, ATV ekranlarında devam ediyor.
Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı dizinin başrolünde ise Burak Özçivit yer alıyor.
Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'u buluşturan dizi, heyecan dolu anlara sahne oluyor.
5. sezonuyla devam eden ve son bölümün ardından ikinci fragmanı da görücüye çıkan dizide savaş sahneleri dikkati çekti.
Osman Bey, herkese karşı savaşmaya başladı!
Moğollar dahil olmak üzere herkese karşı savaş açan Osman Bey, Söğüt'e ailesinin yanına döndü. Savaş açtığını herkese duyurdu ancak kaçırdığı bir detay vardı...
Osman Bey'in Moğollar'a savaş açması, Orhan'ın hayatını tehlikeye soktu. Orhan Bey'in öldürülme emrini alanlar, savaş meydanında harekete geçti.
Peki, Orhan Bey ölecek mi, Orhan Bey'i kim kurtaracak? Detaylar yeni bölümde ortaya çıkacak.