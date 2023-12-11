Her hafta seyirciyi büyüleyen ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği bu dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine yolculuk etmek isteyen izleyicileri Mehmet Bozdağ'ın kaleminden çıkan etkileyici senaryoyla büyülüyor.
Göz alıcı görsel efektleri, muhteşem sahneleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken dizi, son bölümüyle ekranlara damga vurdu.
Dizinin beklenen yeni fragmanı izleyicilerle buluştu ve yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu.
Orhan Bey ve Holofira kaçıyor!
Dizinin yeni bölüm fragmanında Bala Hatun ve Malhun Hatun’un “Kendi hayatlarımızdan, kendi hayallerimizden vazgeçtik” sözleri ekranlara damga vurdu.
Öte yandan Mehmet, Holofira’ya yüzük verirken Orhan harekete geçti. Holofira’yı alarak kaçtı. Mehmet bakalım ne yapacak…