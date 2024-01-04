ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, her Çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.
Metin Günay'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Mehmet Bozdağ'ın etkileyici senaryosuyla dikkat çeken yapım, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini seyircilere tüm heyecanıyla aktarıyor.
Son bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başaran dizi, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanıyla tekrar gündeme oturdu.
Bakın yeni bölümde neler olacak...
Tarihi sahneler geliyor
Cerkutay, Osman Bey’e tuzak kuruyor. Osman Bey farkına varacak mı?
Osman Bey, Prenses Maria’yı Orhan’a alacak. Orhan ve Holofira’nın arası iyice açılacak.
Fragmanın sonunda beklenen sahneler geldi. Osman Bey’in “Ya istiklalimiz için yok olacağız, ya da ilelebet var olacak bir devlet kuracağız.” sözleri damga vurdu.
İşte Kuruluş Osman 143. bölüm fragmanı...