Kuruluş Osman 143. bölüm fragmanı: Yakup Bey’in sonu gelecek "Büyük bir devlet kuracağız" ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölüm fragmanıyla sosyal medyayı yıktı geçti. İzleyicilerin beklediği tarihi sahneler geliyor. İşte yeni bölüm fragmanı...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, her Çarşamba akşamı ekranlara gelen bölümleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Metin Günay'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Mehmet Bozdağ'ın etkileyici senaryosuyla dikkat çeken yapım, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini seyircilere tüm heyecanıyla aktarıyor.

Son bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başaran dizi, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanıyla tekrar gündeme oturdu.

Bakın yeni bölümde neler olacak...

Tarihi sahneler geliyor

Cerkutay, Osman Bey’e tuzak kuruyor. Osman Bey farkına varacak mı?

Osman Bey, Prenses Maria’yı Orhan’a alacak. Orhan ve Holofira’nın arası iyice açılacak.

Fragmanın sonunda beklenen sahneler geldi. Osman Bey’in “Ya istiklalimiz için yok olacağız, ya da ilelebet var olacak bir devlet kuracağız.” sözleri damga vurdu.

İşte Kuruluş Osman 143. bölüm fragmanı...