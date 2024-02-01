Kuruluş Osman 147. bölüm fragmanı: Orhan Bey'in yeni aşkı geldi, Holofira yıkılacak Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, dün akşamki bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Diziden beklenen fragman geldi. Şehzadeler sevdiklerinden ayrılıyor... Bakın yeni bölümde neler olacak.

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ensonhaber.com

ATV ekranlarının vazgeçilmez tarihi dizisi Kuruluş Osman, dün akşam yeni bölümüyle ekranlarda yerini aldı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini izleyicilere detaylarıyla anlatan dizi, bir kez daha reytinglerde zirveye oturdu.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey, Faruk Aran gibi usta oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Dünkü bölümüyle heyecanı zirveye çıkaran diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Şehzadeler sevdiklerinden ayrılıyor

Alaeddin, Gonca’nın kendisine ihanet ettiğini öğreniyor. Gonca’yı tamamen hayatından çıkaran Alaeddin bakalım ne yapacak…

Orhan Bey yeni aşkını buldu. Holofira, ikilinin yakınlıklarını görünce yıkılacak. Holofira ve Orhan aşkı da burada sona erecek.

İşte Kuruluş Osman 147. bölüm fragmanı...