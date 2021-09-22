Kuruluş Osman 22 Eylül Çarşamba akşamı var mı, neden yok? 3. sezon merakla bekleniyor...

Kuruluş Osman 22 Eylül Çarşamba akşamı var mı, neden yok? 3. sezon merakla bekleniyor...

Çarşamba akşamlarına damga vuran ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 3. sezon ile seyirci karşısına çıkacak. Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok, bitti mi?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte dizi sezonu açıldı ve sezon finali yapan diziler birer birer ekranlardaki yerini almaya başladı.

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ve çarşamba akşamlarının efsanesi Kuruluş Osman dizisinin sıkı takipçileri de ''22 Eylül Çarşamba akşamı Kuruluş Osman yeni bölüm var mı?'' merak ediyor.

Seyirciler, Kuruluş Osman bu akşam başlıyor mu? Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman? gibi sorulara yanıt arıyor.

Kuruluş Osman yeni sezon bölümlerinin bu hafta olup olmayacağı yayınlanan ATV yayın akışı ile belli oldu. Peki bu akşam Kuruluş Osman var mı? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Her hafta Çarşamba günleri yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 22 Eylül 2021 Çarşamba günü yayınlanmayacak. Merakla beklenen dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı ve fragmanı da yayınlanmadı.

Dizinin Instagram hesabında 3. sezonun yakında başlayacağı duyuruldu. 22 Eylül 2021 Çarşamba günü ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00'de ''Cinayet Süsü'' filmi bulunuyor.