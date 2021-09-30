Kuruluş Osman 3. sezon 2. tanıtımı: Dostumu da düşmanımı da kendim seçerim!

Kuruluş Osman 3. sezon 2. tanıtımı: Dostumu da düşmanımı da kendim seçerim!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 3. sezon 2. tanıtımı yayınlandı. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin 2. tanıtımı heyecanı katbekat artırdı. İşte Kuruluş Osman 3. sezon 2. fragmanı...

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, 6 Ekim Çarşamba günü üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, üçüncü sezonunda yeni hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve göz kamaştıracak yeni dekorları ile tüm ezberleri alt üst etmeye geliyor.

Başrolünü ünlü oyuncu Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'ın yeni sezonundan ikinci tanıtım yayınlandı. Yeni sezonun ilk tanıtımı büyük ilgi gören ve izlenme rekorları kıran dizinin ikinci tanıtımı da büyük ses getirdi.

Yayınlanan tanıtımda Osman Bey'in ''Dostumu da düşmanımı da kendim seçerim. Kiminle dost kiminle düşman kalacağımı da!'' sözleri heyecanı katbekat artırdı. İşte Kuruluş Osman 3. sezon 2. tanıtımı...

Kuruluş Osman 3. Sezon 2. Tanıtımı İZLE

YENİ BİR SAFHAYA GEÇİLDİ

Kuruluş Osman'ın ikinci fragmanında, merakla beklenen Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris ve Turgut Bey karakterleri dikkat çekerken, uç bölgesindeki var olma savaşında yeni bir safhaya geçildiğinin sinyalleri verildi.

MALHUN HATUN TEPKİLİ

Kuruluş Osman'ın en sevilen karakterlerinden Selcan Hatun'un dönüşünü müjdeleyen tanıtımda, Bala Hatun'un bebek beklediğini öğrenen Malhun Hatun'un tepkisine de yer verildi.

TANITIM DİKKAT ÇEKTİ

Görkemli kadrajları ve nefes kesen aksiyon sahneleriyle öne çıkan tanıtım, üçüncü sezona dair beklentileri artırdı!

KIYASIYA MÜCADELE!

Yeni dekorları, yeni hikayesi, merakla beklenen sürpriz karakterleri ve zenginleşen oyuncu kadrosu ile yine reytingleri alt üst etmeye hazırlanan Kuruluş Osman, ezberleri bozacak üçüncü sezonunda Osman Bey'in devlet kurmak için vereceği kıyasıya mücadeleyi ekrana taşıyacak.