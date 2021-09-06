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- Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu göz dolduruyor! 16 oyuncu birden... İşte Kuruluş Osman'a katılan isimler
Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu göz dolduruyor! 16 oyuncu birden... İşte Kuruluş Osman'a katılan isimler
- Haber Merkezi
- 06.09.2021 - 15:55
- Güncelleme : 06.09.2021 - 16:45
Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın, yapımcılığını Bozdağ Film'in, başrolünü ise Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Yakında yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek olan Kuruluş Osman dizisinin üçüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı tam 16 oyuncu dahil oldu.
Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, seyircilerin yeni sezonda ezber bozan ve çok farklı bir ''Kuruluş Osman'' izleyeceğini açıkladı.
İŞTE O 16 İSİM
Geçtiğimiz hafta çekimleri başlayan ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler şu şekilde:
Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Esen ve Ali Karaağaç.
Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katılan oyuncuların karakterleri merak konusu olurken hikayede birçok şeyin değişeceğinin de göstergesi.
EZBERLERİ ALT ÜST EDECEK
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon çekimlerine başlanması ile ilgili açıklama yapan yapımcı Mehmet Bozdağ, yeni hikaye ve karakterlerle kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini belirtmişti.
''Kuruluş Osman'' dizisinin yapımcısı, senaristi ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni sezon çekimlerine başlaması ile ilgili yaptığı açıklamada güçlü mesajlar verdi.
Yeni hikaye ve karakterlerle, kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü belirten Mehmet Bozdağ, tüm ezberleri alt üst edeceklerini izleyicilere müjdeledi.
SERHAT KILIÇ
YILDIRAY ŞAHİNLER
RÜZGAR AKSOY
ŞEYMA KORKMAZ
SERDAR KAYAOKAY
MELİS GÜRHAN
CAN BARTU ARSLAN
BURAK ALP YENİLMEZ
OĞUZHAN KARBİ
RECEP ÇAVDAR
SERDAR AKÜLKER
SERHAT PARIL