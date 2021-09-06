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    • Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu göz dolduruyor! 16 oyuncu birden... İşte Kuruluş Osman'a katılan isimler

    Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu göz dolduruyor! 16 oyuncu birden... İşte Kuruluş Osman'a katılan isimler

    Tarihin tozlu sayfalarında kalan Osmanlı Dönemi'ni özgün bir dil ve görkemli bir prodüksiyonla anlatan ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın üçüncü sezon kadrosu belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 16:45
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    Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu göz dolduruyor! 16 oyuncu birden... İşte Kuruluş Osman'a katılan isimler

    Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın, yapımcılığını Bozdağ Film'in, başrolünü ise Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

    Yakında yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek olan Kuruluş Osman dizisinin üçüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı tam 16 oyuncu dahil oldu.

    Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, seyircilerin yeni sezonda ezber bozan ve çok farklı bir ''Kuruluş Osman'' izleyeceğini açıkladı.

    İŞTE O 16 İSİM

    Geçtiğimiz hafta çekimleri başlayan ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda seyirciyle buluşacak isimler şu şekilde:

    Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Esen ve Ali Karaağaç.

    Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katılan oyuncuların karakterleri merak konusu olurken hikayede birçok şeyin değişeceğinin de göstergesi.

    Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu göz dolduruyor! 16 oyuncu birden... İşte Kuruluş Osman a katılan isimler #1

    EZBERLERİ ALT ÜST EDECEK

    Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon çekimlerine başlanması ile ilgili açıklama yapan yapımcı Mehmet Bozdağ, yeni hikaye ve karakterlerle kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini belirtmişti.

    ''Kuruluş Osman'' dizisinin yapımcısı, senaristi ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni sezon çekimlerine başlaması ile ilgili yaptığı açıklamada güçlü mesajlar verdi.

    Yeni hikaye ve karakterlerle, kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü belirten Mehmet Bozdağ, tüm ezberleri alt üst edeceklerini izleyicilere müjdeledi.

    SERHAT KILIÇ

    Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu göz dolduruyor! 16 oyuncu birden... İşte Kuruluş Osman a katılan isimler #2

    YILDIRAY ŞAHİNLER

    Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu göz dolduruyor! 16 oyuncu birden... İşte Kuruluş Osman a katılan isimler #3

    RÜZGAR AKSOY

    Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu göz dolduruyor! 16 oyuncu birden... İşte Kuruluş Osman a katılan isimler #4

    ŞEYMA KORKMAZ

    Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu göz dolduruyor! 16 oyuncu birden... İşte Kuruluş Osman a katılan isimler #5

    SERDAR KAYAOKAY

    Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu göz dolduruyor! 16 oyuncu birden... İşte Kuruluş Osman a katılan isimler #6

    MELİS GÜRHAN

    Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu göz dolduruyor! 16 oyuncu birden... İşte Kuruluş Osman a katılan isimler #7

    CAN BARTU ARSLAN

    Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu göz dolduruyor! 16 oyuncu birden... İşte Kuruluş Osman a katılan isimler #8

    BURAK ALP YENİLMEZ

    Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu göz dolduruyor! 16 oyuncu birden... İşte Kuruluş Osman a katılan isimler #9

    OĞUZHAN KARBİ

    Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu göz dolduruyor! 16 oyuncu birden... İşte Kuruluş Osman a katılan isimler #10

    RECEP ÇAVDAR

    Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu göz dolduruyor! 16 oyuncu birden... İşte Kuruluş Osman a katılan isimler #11

    SERDAR AKÜLKER

    Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu göz dolduruyor! 16 oyuncu birden... İşte Kuruluş Osman a katılan isimler #12

    SERHAT PARIL

    Kuruluş Osman 3. sezon kadrosu göz dolduruyor! 16 oyuncu birden... İşte Kuruluş Osman a katılan isimler #13

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