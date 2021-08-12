Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman? Yeni sezonuyla da reytingleri alt üst edecek!

Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman? Yeni sezonuyla da reytingleri alt üst edecek!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için nefesler tutuldu. Peki Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, sezon finali bölümüyle hevesleri kursakta bırakmıştı.

Sezon finalinde izleyicileri derinden etkileyen Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu için sabırsızlanan seyirciler, dizinin yeni sezon tarihi için geri sayıma geçti.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman'ın sezon finalinde yaşanan gelişmeler milyonları ekran başına kitlerken 3. sezon tarihi hakkında bilgiler sızmaya başladı.

Peki, Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN 3. SEZON NE ZAMAN?

ATV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Kuruluş Osman dizisi 23 Haziran'da sezon finali yaptı. Dizinin 3. sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ancak sezonun eylül ayında açılacak olması nedeniyle Kuruluş Osman'ın da eylül ya da ekim ayının başında yeni bölümleriyle ekranlara gelmesi bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

OSMAN BEY VELİAHTINA KAVUŞTU

Bizans karşısında kazandığı büyük zaferle uç bölgesindeki Türk hakimiyetini sağlamlaştıran Osman Bey, nihayet veliahtına kavuştu. Osman Bey, oğluna Orhan adını verdi.

Osman Bey'in Bizans ordusuna karşı kazandığı zaferin üzerinden altı ay geçmişken tüm Kayı Obası'nın merakla beklediği haber geldi. Malhun Hatun'un doğum sancılarının başlaması ile derhal Söğüt'teki Osman Bey'e haber verdildi. Bala Hatun, ebe hatunlarla birlikte Malhun Hatun'un başından bir an ayrılmazken, "Oğlun sağ salim doğdu Osman Bey. Anası da kendi de iyidir" sözleriyle Osman Bey'e müjdeyi bizzat verdi.

Oğlunu görünce hayli duygulanan Osman Bey, "Bana sadece bir oğul değil, cihanı verdin Malhun Hatun. Müsaade edersen, adını nice şehirler fetheden, şehirler kuran, adaletle hükmeden Orhan koymak isterim" dedi. Oğlunun sağ kulağına eğilip ezan okuyan ve sol kulağına adını bahşeden Osman Bey, "Oğul ey oğul… Adını baban Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey vermiştir. Yaşını da Allah versin. Gökte melekler yerde kullar bilsin ki gayrı adın Orhan'dır" dedi.

Bu duygusal sahne karşısında Bala Hatun gözyaşlarını tutamadı. Malhun Hatun, "Rabbim sana da evlat sevinci nasip etsin diye her gece dua ederim Bala Hatun" deyince, Bala Hatun da müjdeyi verdi:

"Beyimize bir evlat verdin ya ben de Rabbime şükrederim Malhun Hatun. Benim imtihanıma gelince; sabırla sınandı, dualarınızla kabul olundu. En çok da evladın Orhan'ın senin çetin yolunda yalnız olmayacağı için sevinirim. Rabbim bana da evlat sevinci yaşattı. Karnımda, evladını, Orhan'ın gardaşını taşırım Osman Bey."

Çifte sevinç yaşayan Osman Bey, "Yüce Allah, evlatlarımızın bahtını güzel kılsın. Kutlu bir ömür sürüp soylarını soylandırsın, boylarını boylandırsın. Allah'a kul, Peygamber Efendimiz'e (SAV) hayırlı bir ümmet ve alemi İslam'a hizmetkar olsunlar inşallah…" diyerek şükretti.

OSMAN BEY SAVAŞIN KADERİNİ BÖYLE DEĞİŞTİRDİ

Sultan Mesud'un Konya'ya dönmek zorunda kalması ile Türk ordusunun komutanlığını üstlenen Osman Bey, kurduğu strateji ile savaşın kaderini değiştirdi.

Bizans ordusunun temelini oluşturan, Dukas'ın komuta ettiği mızraklı ve kalkanlı Makedon askerlerini saf dışı bırakabilmek için strateji kuran Osman Bey, bu birliğin düzeninin bozulması ile düşman ordusunun dağılacağını hesapladı. Sultan Mesud'un birlikleri ile Konya'ya dönmesi nedeniyle sayıca dezavantajlı duruma düşen ordusuna seslenen Osman Bey, "Bugün burada bey yok! Beyiniz ilayı kelimetullah için aranızda sizinle kılınç savurandır. Azimli cenk olacak, canını seven, aile hasretiyle tutuşan varsa dönebilir. Cenk isteyene işte meydan, işte azgın düşman. Bilin ki ben zafere yahut şehadete erene kadar cenk meydanını terk etmeyeceğim" dedi.

Savaşın ikinci gününde Türk ordusu, sayıca az olmasına rağmen Bizans ordusuna karşı kahramanca dövüştü. Merkezde yer alan Osman Bey ve alpleri, Makedon birliğine karşı mücadele etti. Bizans ordusunun kendilerini çembere almaya başladığını fark eden Osman Bey, alplerine ricat emri verdi. Osman Bey'in çekildiğini gören Nikola büyük sevinç yaşarken, Dukas emrindeki birliğe "Hiçbirini sağ bırakmayın. Kaçmalarına izin vermeyin" emrini verdi.

Düşmanın kaçtığını düşünen Makedon birliği alpleri kovalamaya başlayınca, Osman Bey beklediği fırsatı yakalamış oldu. Makedon birliğinin düzeninin bozulduğunu gören Gündüz Bey komutasındaki Sultan Mesud'un bıraktığı Selçuklu askerleri de tam bu anda saldırıya geçti. Bu saldırıyla gafil avlanan Bizans ordusunun düzeni tamamen bozuldu. Geri çekilmeyi bırakıp kendisini takip eden Dukas'ın karşısına dikilen Osman Bey, ustaca hamleleri ile rakibini alt etti. Osman Bey, "İyice öğrendin mi Dukas? Türk'e başkaldıranın sonu ne olurmuş iyice belledin mi? Son Türk ölmeden Türk'ün davası bitmez!" diyerek Dukas'ın cezasını kesti.