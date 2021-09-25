Kuruluş Osman 3. sezon tanıtımı nefes kesti: Kurtuluş, adalet sancağını açan Osman Bey'dedir!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 3. sezon tanıtımı yayınlandı. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin yeni sezon fragmanı nefes kesti. İşte Kuruluş Osman 3. sezon fragmanı...

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan ve üçüncü sezonuyla yakında başlayacak olan Kuruluş Osman, çarpıcı hikayesi, sürpriz karakterlerle ekrana gelecek yeni oyuncuları ve göz kamaştıracak yeni dekorları ile tüm ezberleri alt üst etmeye geliyor.

Başrolünü ünlü oyuncu Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon tanıtım filmi bugün yayınlandı. Sevilen dizi ilk tanıtımıyla yeni sezonda ekranda çok farklı bir 'Kuruluş Osman' olacağının sinyallerini verdi.

Yayınlanan tanıtımda düşmanları, Osman Bey'e karşı ittifak kurmak için harekete geçiyor. Ancak son sözü Osman Bey söylüyor: "Kurtuluş, adalet sancağını açan Osman Bey'dedir." İşte Kuruluş Osman 3. sezon tanıtımı...

Kuruluş Osman 3.Sezon Fragmanı İZLE

KURULUŞ OSMAN 3. SEZON TANITIMI

Tanıtımda İnegöl Tekfuru Nikola'nın Osman Bey'e karşı birlik çağrısı yaptığı bölgenin güçlü tekfurlarından Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfur Rogatus Laskaris ve uç bölgesinde dengeleri değiştirecek Katalan savaşçılarının yanı sıra, bu sezon hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey karakterine de yer verildi.

Tanıtımın en çok konuşulan sahnelerinden biri de su altında çekilen nefes kesen aksiyon sahnesi oldu. Osman Bey'in su altında Bizans askerleriyle mücadele ettiği sahneye, dizinin takipçilerinden büyük övgü yağdı.

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman'ın sezon finali yaptığı 64. bölümününde; Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hâle gelen büyük savaştan önce Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına alıyor. Osman Bey, Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini bekliyor.

Diğer tarafta Nikola ve Dukas, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebeden önce tüm hazırlıklarını bitirmiştir. Bölge tekfurlarının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılmasıyla Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.

Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.