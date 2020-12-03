Kuruluş Osman, 36’ncı bölümüyle tüm kategorilerde birinci oldu

Kuruluş Osman, 36’ncı bölümüyle tüm kategorilerde birinci oldu

Dizi, Tüm Kişiler kategorisinde 14,07 reyting, 29,04 izlenme payı ve AB’de 11,16 reyting, 24,07 izlenme payı ve ABC1 kategorisinde 13,70 reyting, 27,16 izlenme payı elde etti.

Ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’, büyük bir heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 36’ncı bölümüyle tüm kategorilerde reytingin zirvesine yerleşti.

Tüm Kişiler kategorisinde 14,07 reyting, 29,04 izlenme payı ve AB’de 11,16 reyting, 24,07 izlenme payı ve ABC1 kategorisinde 13,70 reyting, 27,16 izlenme payı elde eden ‘Kuruluş Osman’ çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

SOSYAL MEDYA “KURULUŞ” DEDİ

#Kurulus etiketiyle sosyal medyada ses getiren, Türkiye gündeminde gece boyu zirvede yer alarak dünya gündeminde de beşinci sıraya kadar yükselen ‘Kuruluş Osman’ın 36’ncı bölümünde, Nikola’yı gafil avlayarak Savcı ve Dündar beyleri kurtaran Osman Bey, Kulucahisar’ın fethi için alpleri Boran ve Göktuğ’u Bizans askeri kılığında kalede bıraktı.

Bala Hatun’dan aldığı istihbaratla Targun Hatun’un kaleye gittiğini öğrenen ve Targun Hatun’u sorgulayarak sırrını öğrenen Osman Bey; aile yemeğinde Targun Hatun’e eş olarak alacağını açıklayarak obadakileri şaşırttı. Yavlak Arslan’ın Nikola ile barışması için düzenlediği toplantıya katılacağını da söyleyen Osman Bey, herkesi ters köşe yaptı.

Nikola, Yavlak Arslan, Dündar Bey ve Savcı Bey kendisini toplantıda beklerken alplerini toplayan Osman Bey, Boran ve Göktuğ’un yarattığı kargaşadan faydalanarak Kulucahisar’a girmeyi başardı.

HAFTAYA EKRANLARA GELECEK BÖLÜMDEN MERAK EDİLENLER

Osman Bey’in Kulucahisar Kalesi’ni geri almasına Nikola nasıl tepki verecek? Osman Bey’in Targun Hatun’la ilgili planı ne? Yavlak Arslan’ın ihanetine nasıl yanıt verilecek? Savcı Bey, Osman Bey’le yollarını ayıracak mı? Nikola’yı hayal kırıklığına uğratan Flatyos’un akıbeti ne olacak? Ertuğrul Bey, seçimini yapacak mı? Targun Hatun babasını Bizans’ın elinden kurtarabilecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.