Kuruluş Osman, 37’nci bölümüyle reytinglerde birinci oldu

Dizi, Tüm Kişiler kategorisinde 13,97 reyting, 28,00 izlenme payı ve ABC1 kategorisinde 13,70 reyting, 26,57 izlenme payı elde etti.

Ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’, büyük bir heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 37’nci bölümüyle reytingin zirvesine yerleşti.

Tüm Kişiler kategorisinde 13,97 reyting, 28,00 izlenme payı ve ABC1 kategorisinde 13,90 reyting, 26,57 izlenme payı elde eden ‘Kuruluş Osman’ çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

KURULUŞ OSMAN DÜNYA GÜNDEMİNDE

#TürkünZaferi etiketiyle sosyal medyada ses getiren, gece boyu Türkiye ve dünya gündeminde yer alan ‘Kuruluş Osman’ın 37’nci bölümünde Kulucahisar’ı fetheden Osman Bey, Yavlak Arslan’ın tuzağından kurtuldu ancak Flatyos, Osman Bey’i köşeye sıkıştırdı.

Nikola ve Flatyos’a ters köşe yaparak Kulucahisar Kalesi’ni yeniden fetheden Osman Bey, kalenin muhafazasını Bamsı Bey ve alplerine emanet etti. Osman Bey’in zafer haberi obada sevinçle karşılanırken, Savcı Bey ve Dündar Bey; Geyhatu tehlikesini öne sürerek Osman Bey’e cephe aldı.

Nikola yaşadığı hayal kırıklığı sonucu İnegöl Kalesi’ne çekilmek zorunda kalırken, Flatyos ve adamlarını Osman Bey’i yakalaması için görevlendirdi. Cerkutay’ı Geyhatu’ya götürerek gerçekleri ortaya çıkarmak isteyen Osman Bey, yolda Yavlak Arslan’ın kendisine kuracağı tuzağı bertaraf etmeyi başardı. Yavlak Arslan’ı ele geçiren Osman Bey, aynı anda Flatyos ve adamlarından baskın yedi ve köşeye sıkıştı.

GELECEK BÖLÜMDE NELER OLACAK

Osman Bey’in Flatyos’un tuzağından nasıl kurtulacak? Savcı Bey ve Osman Bey arasındaki mücadele kavgaya dönüşecek mi? Beylik hayalleri kuran Dündar Bey’in planı ne? Geyhatu ve Nikola buluşması uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Bala Hatun, Targun Hatun’la ilgili sırrı öğrenebilecek mi? Ertuğrul Bey, seçimini yapacak mı? Targun Hatun babasını Bizans’ın elinden kurtarabilecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.