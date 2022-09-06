Petrol
94.16
-1.65%
Euro
18.0399
-0.30%
Dolar
18.2262
0.06%
Altın
1.002
0.02%
Borsa
3418
1.79%
Bitcoin
363.350
0.07%
BTXN Coin
5.12
0.78%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    Kuruluş Osman 4. sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu?

    Kuruluş Osman dizisinin 4. sezonu dört gözle bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte, detaylar haberimizde.
    • 06.09.2022 - 16:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kuruluş Osman 4. sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu?

    Yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için geri sayım başladı.

    2019 yılından bu yana heyecanla izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edilen konular arasına girdi.

    Peki Kuruluş Osman 4. sezon ne zaman başlayacak, tarihi netleşti mi? İşte, merak edilen detaylar...

    Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

    Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu olan 4. sezonunun ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi.

    Gelen bilgiler arasından Kuruluş Osman'ın Ekim ayının ortalarında ekranlara gelmesi beklenmekte.

    Kuruluş Osman 4. sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? #1

    Kuruluş Osman 4. sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? #2


    İlginizi Çekebilir

    DOLAR KURU I 5 Eylül 2022 Pazartesi dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    DOLAR KURU I 5 Eylül 2022 Pazartesi dolar ve euro ne kadar?

    Kardeşlerim 58. bölüm fragmanı: Yine bir ölüm yine bir ayrılık...
    Medya

    Kardeşlerim 58. bölüm fragmanı: Yine bir ölüm yine bir ayrılık...

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir