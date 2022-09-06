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Kuruluş Osman 4. sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu?
Kuruluş Osman dizisinin 4. sezonu dört gözle bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte, detaylar haberimizde.
- 06.09.2022 - 16:11
Yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için geri sayım başladı.
2019 yılından bu yana heyecanla izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edilen konular arasına girdi.
Peki Kuruluş Osman 4. sezon ne zaman başlayacak, tarihi netleşti mi? İşte, merak edilen detaylar...
Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu olan 4. sezonunun ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi.
Gelen bilgiler arasından Kuruluş Osman'ın Ekim ayının ortalarında ekranlara gelmesi beklenmekte.