Kuruluş Osman 6. sezon fragmanı: Büyük savaş başlıyor! İşte yeni bölüm tarihi ATV’nin tarihi dizisi Kuruluş Osman 6. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Diziden beklenen fragman geldi. Yeni savaşın fitili ateşlendi. İşte Kuruluş Osman 165. bölüm fragmanı…

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Haber Merkezi

Hem tarih tutkunları hem de dizi severler için vazgeçilmez bir yapıt olan Kuruluş Osman 2 Ekim’de izleyiciyle buluşuyor.

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey, Faruk Aran gibi isimlerin paylaştığı dizi her Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

Uzun zamandır heyecanla beklenen fragman geldi.

BÜYÜK SAVAŞ BAŞLIYOR

Osman Bey'in büyük bir savaşa hazırlandığı sahnelerde, düşmanlarının giderek artan baskılarına karşı cesareti ve zekasıyla aldığı stratejik kararlar izleyicileri ekrana kilitleyecek.

İnegöl ve çevresindeki kritik bölgeler için verilen mücadelenin izleri fragmanda dikkat çekerken, Osman Bey’in sadık alpleriyle birlikte düşman karşısında sergilediği kararlılık heyecanı doruklara çıkaracak.

Osman Bey’in yaptığı sürpriz hamleyle, dengeleri değiştirecek büyük bir savaşın sinyalleri verilmiş durumda.

İzleyiciler, nefes kesen bir bölümle karşılaşmaya hazırlanıyor.

İşte Kuruluş Osman 6. sezon 165. bölüm fragmanı...