Kuruluş Osman 60. bölüm 2. fragmanı: Bamsı Bey ölecek mi?

Reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman dizisi, yine heyecan dolu bir bölümle geliyor. Dizinin merakla beklenen 60. bölüm 2. fragmanı da yayımlandı. İşte Kuruluş Osman 60. bölüm 2. fragmanı..

ATV ekranlarında yayımlanan ve ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman, bu akşam heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümüyle ekrana geliyor.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin 60'ıncı bölümünün 2. ve 3. fragmanları da yayımlandı.

Kuruluş Osman'ın 60. bölümünün 2. fragmanını izleyenle, Ertuğrul Bey’in yol arkadaşı, Abdurrahman Alp’in dava arkadaşı Bamsı Bey’in ölüp ölmeyeceğini merak ediyor.

Peki, Kuruluş Osman Bamsı Bey ölecek mi? İşte, Kuruluş Osman 60. bölüm 2. fragmanı..

Kuruluş Osman 60. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

KURULUŞ OSMAN 60. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuruluş Osman'ın 60'ıncı bölümünde, bir yanda Osman Bey ile Umur Bey’in kızı Malhun Hatun dünya evine girerken, diğer yanda Moğul komutanı Togay obaya baskın yapma planları kuruyor.

Yeni bölümde Osman Bey ile yaptığı anlaşmayı bozmaya karar veren Kara Şaman Togay, Domaniç yaylasına göçen Kayı obasına saldırı düzenleyecek ve burada Bamsı Bey'le karşı karşıya gelecek.

Bamsı Bey, "Şimdi intikam vaktidir." diyerek Togay'ın karşısına dikilirken Togay tarafından ağır yaralanıyor. 60. bölüm 2. fragmanda Togay'ın "Osman'a bir baba acısı daha yaşatayım." sözü dikkat çekiyor.

BAMSI BEY ÖLECEK Mİ?

Kuruluş Osman izleyicileri, Bamsı Beyrek’in diziden ayrılıp ayrılmayacağını sorguluyor.

''Diriliş Ertuğrul'' ile izleyici karşısına çıkan Bamsı Bey, Kuruluş Osman'ın 26 Mayıs Çarşamba akşamı yayımlanacak 60. bölümüyle diziye veda edecek.

''Diriliş Ertuğrul'' dizisinden beri oynayan tek yıldız olan Bamsı Bey'in diziye veda etmesiyle bir dönem resmen kapanmış olacak.

Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından Selcan Hatun ve Abdurrahman Alp de Kuruluş Osman'a vede etmişti. Bamsı Bey’in de ölmesiyle birlikte dizide Ertuğrul Bey döneminden kimse kalmamış olacak.

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

24 Temmuz 1978 yılında İstanbul'da doğan Nurettin Sönmez, eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Ayrıca Diyalog İletişim Oyunculuk Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk oyunculuk deneyimini ''Mavi Kelebekler'' dizisi ile yaşayan Sönmez, ardından ''Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam'' dizisinde rol almıştır. ''Diriliş Ertuğrul'' dizisinde Bamsı Beyrek karakteri ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Nurettin Sönmez, Kuruluş Osman dizisinde rol almaktadır.

ROL ALDIĞI DİZİLER