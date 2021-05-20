Kuruluş Osman 60. bölüm fragmanı: Osman Bey evleniyor

Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini anlatan Kuruluş Osman dizisi, dün akşam yine heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Dizinin merakla beklenen 60. bölüm fragmanı da yayımlandı.

ATV ekranlarında yayımlanan ve izlenme rekorları kıran tarih dizisi Kuruluş Osman, dün akşam 59. yeni bölümüyle ekranlara geldi.

Umur Bey'in obasına Moğol baskınının düzenlendiği Kuruluş Osman'ın 19 Mayıs tarihli 59. bölümünde, Osman Bey, Umur Bey'i Togay'ın elinden kurtardı. Osman Bey'in Malhun Hatun'u istemesi de geceye damga vurdu.

Dizinin sıkı takipçileri, dün akşam oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin 60. yeni bölüm fragmanının yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor.

İşte, Kuruluş Osman 60. yeni bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 60. bölüm fragmanı VİDEO

OSMAN BEY İLE MALHUN HATUN EVLENİYOR

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, dün akşam 59. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. 59. bölümün ardından merakla beklenen 60. bölüm fragmanı da ekrana geldi.

Şeyh Edebalı’nın Malhun Hatun’la evlenmesi yönündeki tavsiyesi üzerine beylerine de danışarak durumu değerlendiren Osman Bey, nihayet kararını vermiş ve bu kararını eşi Bala Hatun’a açıklamıştı.

60. yeni bölüm fragmanında, Umur Bey'in kızı Malhun ile Ertuğrul Bey oğlu Osman'ın evlendiği görüldü.

KURULUŞ OSMAN 59. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atv ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman'ın son bölümünde, Osman Bey’in uyarılarına kulak asmadan Moğolların kampını basmaya giden Umur Bey ve alpleri, Nikola tarafından uyarılan Togay tarafından tuzağa düşürüldü. Umur Bey obasının yaralarını sarmak için harekete geçerken Osman Bey'in Malhun Hatun ile ilgili kararı dikkat çekti.

Togay’ın komutanı Camuha da nökerleri ile birlikte savunmasız kalmış Umur Bey obasına baskın düzenler. Malhun Hatun ve bir avuç alp obayı savunmak için ölüm kalım mücadelesine girer.

Osman Bey ve Togay arasındaki anlaşmayı bozmayı başaran Nikola, düşmanlarının birbirini kırmasından faydalanmak isterken, Togay’ın anlaşmayı bozduğunu düşünen Osman Bey, Kayı Obası’na saldırı ihtimaline karşılık önlem alır.

Nikola tarafından yalnız bırakılan ve tuzağa düşen Umur Bey, yaşadığı başarısızlığın ardından büyük pişmanlık yaşar. Umur Bey obasının yaralarını sarmak için derhal harekete geçen Osman Bey, Umur Bey’den ise Türkmenlerin istikbalini tehlikeye atmasının hesabını soracaktır.

Osman Bey, tüm uyarılarına rağmen başına buyruk hareket eden Umur Bey’den nasıl hesap soracak? Umur Bey’i tuzağa düşüren Togay, Osman Bey’e karşı nasıl bir hamle yapacak? Malhun Hatun obasını Moğollara karşı nasıl savunacak? Osman Bey, Togay’ın muhtemel saldırısına karşı nasıl önlem alacak? Osman Bey’in Moğollarla yaptığı anlaşmanın bozulmasını Nikola nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Malhun Hatun’la evlenme kararını yeniden değerlendirecek mi? Umur Bey yaşadığı başarısızlığın ardından kendini affettirmek için ne yapacak?