Kuruluş Osman 61. bölüm 2. fragmanı: Osman Bey’i intikam ateşi sardı

ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinin merakla beklenen 61. bölüm 2. fragmanı yayımlandı. Fragmanda Osman Bey'in Bamsı Bey ve alplerinin intikamını almak için hazırlığa geçtiği görülüyor.

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi, yine heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'ın yayımlanan son bölümünde Osman Bey'i en hassas noktasından vurmak isteyen Togay, acımasızca Bamsı Bey'e saldırdı.

Bamsı Bey'in şehit düşmesi başta Osman ve Cerkutay olmak üzere herkesin yüreğini yaktı. Bamsı Bey karakteriyle gönüllere taht kuran Nurettin Sönmez diziye veda ederken Kuruluş Osman'ın 61. yeni bölümünün 2. fragmanı, ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

Fragmanda, Osman Bey'in Bizans ve Moğol ordularıyla cenk etmeden önce sarf ettiği "Kara toprağın bağrına mı girdiler? Söküp alacağız. Cehennemin dibine mi girdiler? Alıp çıkacağız. Benim Bamsı Bey'imi, alplarımı katlettiler. Gayrı bu cihanda onlara kolay ölüm yok." sözleri nefes kesti.

İşte, Kuruluş Osman 61. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman 61. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

KURULUŞ OSMAN 61. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Nefes kesen sahnelerin ekranlara getirildiği Kuruluş Osman 61. bölüm 2. fragmanında, iki ordunun cenk meydanında karşı karşıya geldiği görülüyor.

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman'da, şehit olan Bamsı ve alplerinin intikamını almak için yanıp tutuşan Osman Bey, Kayı'nın yiğit alpleriyle birlikte Nikola ve Kara Şaman Togay'ın ordularını tarumar edecek.

Çok sevdikleri Bamsı Bey'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Kayı yiğitleri, savaş meydanında Kara Şaman Togay ve Nikola'dan hesap soracak. Nikola ve Kara Şaman Togay, Osman Bey'in şiddetli taarruzu karşısında büyük bir şok yaşayacak.