Kuruluş Osman 62. bölüm 2. fragmanı: Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını alıyor

Reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman dizisi, yine heyecan dolu bir bölümle geliyor. Dizinin merakla beklenen 62. bölüm 2. fragmanı da yayımlandı. İşte Kuruluş Osman 62. bölüm 2. fragmanı...

ATV ekranlarında yayımlanan ve tarihin tozlu sayfalarında kalan Osmanlı Dönemi'ni özgün bir dil ve görkemli bir prodüksiyonla anlatan Kuruluş Osman, yine heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin 62'inci bölümünün 2. fragmanı da yayımlandı.

Kuruluş Osman'ın 62. bölümünde Kayı Obası'nın yüzünü güldürecek haber geliyor. Osman Bey'in eşi Malhun Hatun, Kayı beyinin yeni varisi Orhan'ı dünyaya getiriyor.

Osman Bey, ''Gaziler Serdar'ı Bamsı Bey, Kayı’nın kanını hiçbir vakit yerde koymadı. İmdi de senin evlatların senin intikamını aldılar!'' sözleriyle, büyük bir planla ele geçirdiği Noyan'ın oğlu Kara Şaman Togay'ı infaz ediyor

İşte, bomba etkisi yaratan tanıtımlarıyla adından sıkça söz ettiren Kuruluş Osman 62. yeni bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman 62. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜMDE NE OLACAK?

İkinci sezonuyla ekranlarda fırtınalar estiren Kuruluş Osman'da Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker.