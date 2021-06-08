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- Kuruluş Osman 62. bölüm 2. fragmanı: Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını alıyor
Kuruluş Osman 62. bölüm 2. fragmanı: Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını alıyor
- Haber Merkezi
- 08.06.2021 - 11:36
- Güncelleme : 08.06.2021 - 11:43
ATV ekranlarında yayımlanan ve tarihin tozlu sayfalarında kalan Osmanlı Dönemi'ni özgün bir dil ve görkemli bir prodüksiyonla anlatan Kuruluş Osman, yine heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.
Yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin 62'inci bölümünün 2. fragmanı da yayımlandı.
Kuruluş Osman'ın 62. bölümünde Kayı Obası'nın yüzünü güldürecek haber geliyor. Osman Bey'in eşi Malhun Hatun, Kayı beyinin yeni varisi Orhan'ı dünyaya getiriyor.
Osman Bey, ''Gaziler Serdar'ı Bamsı Bey, Kayı’nın kanını hiçbir vakit yerde koymadı. İmdi de senin evlatların senin intikamını aldılar!'' sözleriyle, büyük bir planla ele geçirdiği Noyan'ın oğlu Kara Şaman Togay'ı infaz ediyor
İşte, bomba etkisi yaratan tanıtımlarıyla adından sıkça söz ettiren Kuruluş Osman 62. yeni bölüm 2. fragmanı...
Kuruluş Osman 62. Bölüm 2. Fragmanı İZLE
KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜMDE NE OLACAK?
İkinci sezonuyla ekranlarda fırtınalar estiren Kuruluş Osman'da Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker.
Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.
İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir.
Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.
Malhun Hatun'un Osman Bey'e müjdesi ne? Osman Bey'in Togay'ın cezasını kesmesi uç bölgesindeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Moğolların vergi talebine ne yanıt verecek? Moğol valisinin destek sözü verdiği Nikola, nasıl bir strateji benimseyecek? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakını bozabilecek mi? Bala Hatun, Malhun Hatun'un müjdesini nasıl karşılayacak? Kayı Obası, Moğol tehdidine karşı nasıl önlem alacak?