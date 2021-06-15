Kuruluş Osman 63. bölüm 2. fragmanı: Büyük savaş başlıyor

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 63. bölüm 2. fragmanı görücüye çıktı. İşte Kuruluş Osman 63. bölüm 2. fragmanı...

Yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yayımlanan son bölümüyle adeta nefes kesti.

Milyonları ekran başına kilitleyen son bölümde Bamsı Bey'in intikamını alan Osman Bey, Togay'ın cezasını keserken Malhun Hatun'dan evlat müjdesi geldi.

Heyecan ve aksiyon dolu 63'üncü bölüm fragmanı da adeta nefesleri kesti. Fragmanlardan da anlaşılacağı gibi Kuruluş Osman, yine heyecan ve aksiyon dolu bir bölümle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

İşte Kuruluş Osman 63. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman 63. Bölüm 2. Fragman İZLE

KURULUŞ OSMAN 63. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu konu alan Kuruluş Osman dizisinin 63. Bölüm 2. fragmanı yayımlandı.

Dizinin 63. bölümünde, Osman'ın ''Gelmekte olan bugüne kadar yapılmış cenklerin içinde en büyüğü olacaktır.'' sözleriyle Kayılar ile Nikola ordusu arasında en büyük savaşın başladığını vurguluyor.

Ancak Nikola’nın kayı obası ile ilgili gizli bir planı olduğu ortaya çıkıyor. Fragmanda Nikola,''Ordularımız Osmanlı alplerini ezerken Kayı Obası'ndan kara bir haber gelecek.'' diyor.

Dizinin 63. bölüm 2. fragmanına Osman Bey'in, "Gayrı cenk vaktidir! Zafer inananlarındır!" sözleri damga vuruyor.

OSMAN BEY, SELÇUKLU SULTANIYLA GÖRÜŞÜYOR

Kuruluş Osman'ın 63'üncü bölümünde Malhun Hatun'dan evlat müjdesi alan Osman Bey, efsanevi komutan Dukas'la birlikte uç bölgesine gönderilen Bizans ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçer.

Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya'ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar. Togay'ın elinden kaçırılmasını ve Moğol altınlarına el konulmasını hazmedemeyen Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sürpriz bir hamle peşindedir.

BİZANS ORDUSU UÇ BÖLGESİNE GELİYOR

Komutan Dukas'ın ordusuyla birlikte İnegöl'e gelişiyle gücünü artıran Nikola, Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için aradığı fırsatı yakaladığını düşünmektedir.

Osman Bey'in evlat sahibi olacağını öğrenen Bala Hatun, duygularına hakim olmaya çalışır ve Malhun Hatun'a bir adım atar.

Osman Bey ise Konya'dan döndükten sonra uç bölgesinin kaderini belirleyecek büyük savaş için Alpleri ile birlikte cenk meydanına çıkar.

OSMAN BEY SAVAŞTAN GALİP ÇIKABİLECEK Mİ?

Osman Bey, Bizans ordusuyla savaştan galip çıkabilecek mi? Komutan Dukas'ın uç bölgesine getirdiği ordu dengeleri nasıl değiştirecek? Dukas'ın gelişi ile eli güçlenen Nikola'nın stratejisi ne olacak? Osman Bey ve Selçuklu Sultanı arasındaki görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? Osman Bey'den intikam almak isteyen Moğol Valisi'nin planı ne? Bala Hatun, Osman Bey ve Malhun Hatun'un çocuk sahibi olmasını nasıl karşılayacak?