Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı: 'Bizim cenk için hazırlığa ihtiyacımız yoktur!'

Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı: 'Bizim cenk için hazırlığa ihtiyacımız yoktur!'

Reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman dizisi, yine heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Dizinin merakla beklenen 63. bölüm fragmanı da yayımlandı. İşte Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı...

ATV ekranlarında yayımlanan ve tarihin tozlu sayfalarında kalan Osmanlı Dönemi'ni özgün bir dil ve görkemli bir prodüksiyonla anlatan Kuruluş Osman, dün akşam yayımlanan 62. bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi.

Heyecanla takip edilen 62'nci bölümü, Bamsı Bey'in intikamının alınmasıyla başladı ve Malhun Hatun'un Osman Bey'e verdiği evlat müjdesiyle sonlandı. Kuruluş Osman'ın son bölümü milyonlar tarafından soluksuz izlenirken sosyal medyadanın da gündemine oturdu.

Yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin heyecan ve aksiyon dolu 63'üncü bölüm fragmanı da nefes kesti.

İşte Kuruluş Osman 63. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 63. Bölüm Fragmanı İZLE

KURULUŞ OSMAN 63. BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi, heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Kuruluş Osman'ın 63. bölüm fragmanında, büyük bir cengin ayak sesleri duyuluyor. Osman Bey, düşman ordunun başında Makedonyalı bir komutan olacağını söylüyor ve bu komutanın Moğollardan çok Türklerden nefret ettiği belirtiliyor.

Osman Bey'in ''Bizim cenk için hazırlığa ihtiyacımız yoktur!'' sözleri ise fragmana damga vuruyor.

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İkinci sezonuyla ekranlarda fırtınalar estiren Kuruluş Osman'ın 62. bölümünde, Turhan Alp'in maharetiyle esir tutulduğu kervansaraydan kaçırılıp kendi ayağıyla Osman Bey'e gelen Togay ve sağ kolu Camuha, elleri bağlı vaziyette Söğüt'e getirildi. Söğüt ahalisinin yanı sıra Kayı Obası'nın önde gelen beyleri ve hatunları da adaletin yerine geleceği bu ana tanıklık etmek üzere hazır bulundu.

Söğüt meydanında toplanan kalabalığa seslenen Osman Bey, Şeyh Edebalı'ya, "Nice yiğit alpımızı, nice beyimizi türlü kahpelikle şehit eden; ekmeğimize, töremize tasallut eden bu eli kanlı katillerin yargusu için dinimiz ne emreder Şeyh Edebalı?" diye sordu.

Şeyh Edebalı, Osman Bey'in sorusuna,"Bakara suresinde buyurduğu gibi Osman Bey. Kısasta sizin için hayır vardır." şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Osman Bey, Togay'a son sözlerini sordu. Osman Bey'in önünde diz çöken Togay, şu sözleri söyledi:

"Bu topraklara babamın yarım bıraktığı işi tamamlamaya geldim. Neslini kurutmaya… Tengri Dağı'ndan çıkan Gökbörü'nın önünde dizlerimin üstündeyim. Senden af dilemek için mi? Değil. Cengiz Han'ın yiğit kurtlarını, ruhlardan güç alan nice noyanı içindeki kutla dize getiren Gökbörü'ye duyduğum saygıdan. Seninle ilk karşılaşmamızda, beni mavi göğün altında parça parça edeceğini söylemiştin. Sözünde durasın Gökbörü. Geyhatu'nun avcı köpeği Togay'ı yendin. Dişlerinle, sürüne olan bağlılığınla beni alt ettin. Neslinin çıkıp geldiğin Tengri Dağı'nın adaletini yerine getiresin."

Osman Bey, infazı gerçekleştirmek için harekete geçerken Cerkutay, Bamsı Bey'in çifte kılıçlarını getirerek, "Bamsı beyimin bana emanetleri. Nicedir vaktini beklerlerdi beyim." dedi.

Bunun üzerine Bamsı Bey'in meşhur kılıçlarını alan Osman Bey, Togay ve Camuha'nın cezasını aynı anda kesti. Osman Bey, infazın ardından ahaliye şu sözlerle seslendi:

"Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey… Canınıza, ekmeğinize, törenize, hangi dinden, hangi soydan gelirseniz gelin, tasallut edenlere hak ettiğini verdi. Düşmanlarımız ister cümle cihanla ittifak edip üzerimize gelsinler, ister türlü fitneyle kahpelikle bizi sırtımızdan vursunlar. Bu topraklar, üzerinde kardeşçe yaşayanlar oldukça, benim neslim var oldukça adalet ile ihya olacaktır. Ne Moğol'un, ne Bizans'ın gücü aksini galip kılmaya yetmeyecektir."

Bey otağında yaptığı bazı değişiklikler nedeniyle Malhun Hatun, Bala Hatun'un tepkisini çekti. Bala Hatun, Malhun Hatun'la konuşmak üzere çadırına gitti ve tartışma sırasında Malhun Hatun'un iyi olmadığını fark etti. Malhun Hatun'un iyice kötüleşip sendelemesi ile telaşlanan Bala Hatun, şifacı hatunları çağırdı ve Söğüt'ten hekim istetti.

Malhun Hatun'un rahatsızlandığı haberini alınca derhal Malhun Hatun'un çadırına giden Osman Bey, Malhun Hatun'u yatağında istiharat ederken buldu. Malhun Hatun bu sırada Osman Bey'e evlat müjdesini verdi:

"Müjdeler olsun sana Kayı Beyi! Gayrı evlat hasretin bitecek! Karnımda Kayıların beyi, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ın evladını taşırım.''