Kuruluş Osman 66. bölüm 2. fragmanı: İntikam ateşi sahibini de yakar!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 66. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, ''İntikam ateşi sahibini de yakar!'' sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 66. bölüm 2. fragmanı...

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da fırtınalar estiriyor.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekrana kilitlemeyi başaran Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisinin merakla beklenen 66. bölüm 2. fragmanı görücüye çıktı.

Yeni bölüme çok az bir süre kala yayınlanan fragmana Osman Bey'in, ''İntikam ateşi sahibini de yakar!'' sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 66. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman 66. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

OSMAN BEY DÜŞMANLARI ALT ETTİ

Kuruluş Osman dizisinin üçüncü sezonunun ilk bölümü, nefes kesen açılış sahnesiyle büyük heyecan yarattı.

Dizinin 65'inci bölümünde, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'e sığınmak üzere bölgeye gelen Papaz Gregor'u ele geçiren Osman Bey hem Bizans birliklerini hem de Gregor'u ele geçirmek isteyen Katalan savaşçılarını alt etti.

BAĞLAYIP SUYA ATTI

Papaz Gregor'un kaçışı ile ilgili istihbaratı ele geçirdikten sonra planını yapan Osman Bey, kılık değiştirmiş Cerkutay'ı Papaz Gregor'u karşılamak üzere gönderdi. Kullandığı salla Gregor ve kafilesini alan Cerkutay, kimliğinin açığa çıkmasına mani olamadı. Gregor'un korumaları Cerkutay'ı bağlayıp suya attı.

OSMAN BEY PUSUYA YATTI

Pusuya yatan Osman Bey ve alpleri ise Papaz Gregor ve kafilesini uzaktan takip ediyordu. Tekfur Rogatus'un askerleri Gregor'u teslim alacağı sırada Katalan savaşçılar ortaya çıktı ve kafileye saldırdı. Bu kargaşadan faydalanan Osman Bey ve alpleri, salla kaçmaya çalışan Gregor'un peşine düştü.

DÜŞMANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Katalan savaşçılar Papaz Gregor'un salına çıkmışken Osman Bey yetişti ve attığı okla dikkatleri üzerine çekti. Atıyla dört nala giderken suya atlayan Osman Bey, sala ulaştı ve Katalan savaşçılarla kavgaya tutuştu. Osman Bey ve alplerinin mücadelesi su altına taşındı ve nihayetinde düşman etkisiz hale getirildi.

"ADINI DUYDUM"

Osman Bey'in, "Papaz Gregor. Bundan gayrı Kayı Beyi Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey'in elindesin" sözlerine Gregor, "Adını duydum. İsa'nın çocuklarına yaptıkların için bütün Doğu kiliselerinde adına beddualar okuttum Osman Bey!" diye karşılık verdi.

"GAYRI TASA ETMEYİN"

Sükunetini bozmayan Osman Bey ise ''Ettiğin duanın karşılığını alacak kadar yaşaman için sana bir fırsat vereceğim. Gayrı tasa etmeyesiniz! Canınız da malınız da bize emanettir.'' diyerek güvence verdi.