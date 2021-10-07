Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı: Osman Bey büyük yemin ediyor!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, ''Avcı onca tuzak kursa da kurt nice yol bilir!'' sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Bozdağ Film imzalı ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, 6 Ekim Çarşamba günü üçüncü sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Nefes kesen açılış sahnesiyle büyük heyecan yaratan Kuruluş Osman, aksiyonu asu altına taşıyarak heyecanı katbekat artırdı.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekrana kilitlemeyi başaran dizi, #KurulusOsmanYeniSezon etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, 65. bölümüyle büyük beğeni toplarken sabırsızlıkla beklenen Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı görücüye çıktı.

Yayınlanan fragmana, Allah'a büyük yemin eden Osman Bey'in, ''Avcı onca tuzak kursa da kurt nice yol bilir!'' sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 66. Bölüm Fragmanı İZLE

OSMAN BEY DÜŞMANLARI ALT ETTİ

Kuruluş Osman dizisinin üçüncü sezonunun ilk bölümü, nefes kesen açılış sahnesiyle büyük heyecan yarattı. Dizinin 65'inci bölümünde, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'e sığınmak üzere bölgeye gelen Papaz Gregor'u ele geçiren Osman Bey hem Bizans birliklerini hem de Gregor'u ele geçirmek isteyen Katalan savaşçılarını alt etti.

BAĞLAYIP SUYA ATTI

Papaz Gregor'un kaçışı ile ilgili istihbaratı ele geçirdikten sonra planını yapan Osman Bey, kılık değiştirmiş Cerkutay'ı Papaz Gregor'u karşılamak üzere gönderdi. Kullandığı salla Gregor ve kafilesini alan Cerkutay, kimliğinin açığa çıkmasına mani olamadı. Gregor'un korumaları Cerkutay'ı bağlayıp suya attı.

OSMAN BEY PUSUYA YATTI

Pusuya yatan Osman Bey ve alpleri ise Papaz Gregor ve kafilesini uzaktan takip ediyordu. Tekfur Rogatus'un askerleri Gregor'u teslim alacağı sırada Katalan savaşçılar ortaya çıktı ve kafileye saldırdı. Bu kargaşadan faydalanan Osman Bey ve alpleri, salla kaçmaya çalışan Gregor'un peşine düştü.

DÜŞMANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Katalan savaşçılar Papaz Gregor'un salına çıkmışken Osman Bey yetişti ve attığı okla dikkatleri üzerine çekti. Atıyla dört nala giderken suya atlayan Osman Bey, sala ulaştı ve Katalan savaşçılarla kavgaya tutuştu. Osman Bey ve alplerinin mücadelesi su altına taşındı ve nihayetinde düşman etkisiz hale getirildi.

"ADINI DUYDUM"

Osman Bey'in "Papaz Gregor. Bundan gayrı Kayı Beyi Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey'in elindesin" sözlerine Gregor "Adını duydum. İsa'nın çocuklarına yaptıkların için bütün Doğu kiliselerinde adına beddualar okuttum Osman Bey!" diye karşılık verdi.

"GAYRI TASA ETMEYİN"

Sükunetini bozmayan Osman Bey ise ''Ettiğin duanın karşılığını alacak kadar yaşaman için sana bir fırsat vereceğim. Gayrı tasa etmeyesiniz! Canınız da malınız da bize emanettir.'' diyerek güvence verdi.