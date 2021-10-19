Kuruluş Osman 67. bölüm 2. fragmanı: Türk'ün tek damla gözyaşı için cümle cihanı yakarız!

Kuruluş Osman dizisinin 67. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana Osman Gazi'nin ''Türk'ün tek damla gözyaşı için cümle cihanı yakarız!'' sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 67. bölüm 2. fragmanı

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Bozdağ Film imzalı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 67. böümünden 2. fragman görücüye çıktı.

Yayınlanan fragmana, Osman Bey'in, ''Türk'ün tek damla gözyaşı için cümle cihanı yakarız!'' sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 67. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman 67. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

KURULUŞ OSMAN 66. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'in Ortodoks dünyasının önemli din adamlarından birini kaçırmasının ardından Bitinya'da sular bulanmıştır. Mihail Koses, Rogatus Laskaris ve Aya Nikola, ittifak kararı almalarına rağmen Papaz Gregor'u bulup ele geçirmek için ayrı ayrı planlar yapmaktadırlar.

Çok sevdiği atı Karayel'in katledilmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada bilinçli bir güvenlik zaafiyeti oluşturarak zekice bir oyun kurar. Turgut Bey ise alplerini geri getireceğine dair söz veren Osman Bey'i sözünü tutamamış olmasına tepki gösterir.

Öte yandan Bala Hatun'un gebe olduğunu öğrenen Malhun Hatun, Bala Hatun'la iktidar mücadelesine girişir. Bala Hatun'un ''Bu obanın baş hatunu benim!'' çıkışıyla gerilim yükselirken, iki hatunun çatışması oba halkını da etkiler.