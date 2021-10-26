Kuruluş Osman 68. bölüm 2. fragmanı: Her Haçlı ordusunun karşısına çıkacak bir Selahaddin vardır!

Kuruluş Osman 68. bölüm 2. fragmanı: Her Haçlı ordusunun karşısına çıkacak bir Selahaddin vardır!

Kuruluş Osman'ın 68. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, Malhun Hatun'un, ''Her Haçlı ordusunun karşısına çıkacak bir Selahaddin vardır!'' sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 68. bölüm fragmanı..

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Bozdağ Film imzalı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman, bu hafta 68'nci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Her hafta olduğu gibi izleyicileri kendisine hayran bırakan Kuruluş Osman, bu hafta da nefesleri kesecek. Fenomen dizinin merakla beklenen 68. böümünden 2. fragmanı da görücüye çıktı.

Yayınlanan fragmana, Malhun Hatun'un, ''Her Haçlı ordusunun karşısına çıkacak bir Selahaddin vardır!'' sözleri damga vurdu.

Öte yandan savaş meydanında karnına darbe alan Bala Hatun'un yardım çığlığı ise yürekleri sızlattı. İşte Kuruluş Osman 68. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman 68. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

DİZİ BUGÜNE KADAR MİLYARLARCA SEYİRCİYE ULAŞTI

ATV'nin en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sadece Türkiye genelindeki başarısıyla değil, aynı zamanda yurt dışındaki başarılarından da adından söz ettiriyor.

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyarlarca seyirciye ulaşmayı başardı.

AFRİKA ÜLKELERİNDE DE FIRTINA GİBİ ESİYOR

Dünyada 38 ülkede yayınlanan 'Kuruluş Osman' şimdi de 8 Afrika ülkesinde birden yayına girmeye hazırlanıyor.