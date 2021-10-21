Kuruluş Osman 68. bölüm fragmanı: Bize sığınanı kimse alamaz!

Kuruluş Osman 68. bölüm fragmanı: Bize sığınanı kimse alamaz!

Kuruluş Osman'ın dün yayınlanan yeni bölümü yine zirvede yer alırken, bölüm sonrası fragman ise görücüye çıktı. Yayınlanan yeni fragmana Osman Bey'in sahneleri ve meşhur sözleri damga vurdu.

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman yeni sezona hızlı başlarken, diziye 16 yeni oyuncu dahil oldu.

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan üstleniyor.

Dizinin dün akşam yeni bölümü yayınlanırken, yeni bölümün ardından fragman görücüye çıktı.

Yayınlanan 68. bölüm fragmanında; Osman Bey'in, "Onların çil yavrusu gibi dağılması için bizim birlik olmamız gerekmektedir." sözleri dikkati çekti.

"Bize sığınanı kimse alamaz" diyen Osman Bey düşmanlarına karşı dik dururken, arkasından dönen oyunlar yine fragmanda yer aldı. İşte Kuruluş Osman 68. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 68. bölüm fragmanı İZLE

HAKARET SUÇLAMASI

Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında Burak Özçivit'in kendilerine hakaret ve küfür içeren sözler söylediğini iddia eden 4 set çalışanı, Özçivit hakkında suç duyurusunda bulundu

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özçivit, ''Set ortamının stresli olduğu doğrudur ama ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır.

Bu küfürleri edebilecek bir kişi olmadığımı da beni yakınen tanıyan herkes bilir.'' dedi.