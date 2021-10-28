Kuruluş Osman 69. bölüm fragmanı: Türk'ün huzur bulmadığı yerde, hiç kimseye huzur yoktur!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 69. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, ''Türk'ün huzur bulmadığı yerde, hiç kimseye huzur yoktur!'' sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 69. bölüm fragmanı

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisinin merakla beklenen 69. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmana, Osman Bey'in, ''Osman Bey'e baş kaldıranın başı gövdesinde durmaz. Türk'ün huzur bulmadığı yerde, hiç kimseye huzur yoktur!'' sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 69. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 69. Bölüm Fragmanı VİDEO

KURULUŞ OSMAN 68. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır.

Tekfurların ittifakını haber alan Osman Bey bu birliği adım adım dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u seçer.

Bu sırada Tekfur Kosses, Bizans İmparatoru'ndan Papaz Gregor'un acilen yakalanıp kendisine gönderilmesini bildiren bir mesaj alır. Tekfur Kosses, imparatorun bu talebini Osman Bey'le paylaşarak Papaz Gregor'un kendisine teslim edilmesini ister.

Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşer. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanır. Saldırı haberi Kayı Obası'na ateş gibi düşerken, Bala Hatun kendisinden çok bebeği için endişelenir. İntikam yemini eden Osman Bey ise saldırının arkasındakileri cezalandırmak için harekete geçer.