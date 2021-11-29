Kuruluş Osman 73. bölüm 2. fragmanı: İnegöl'ün fethine adım adım...

Kuruluş Osman dizisinin 73. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmana Osman Bey'in, "Her ne olursa olsun bu madeni alacağız. Gayri İnegöl'ün fethi bu madenden geçer" sözleri damga vurdu.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglerde zirveyi bırakmayan dizinin başrolünde Burak Özçivit yer alıyor.

Burak Özçivit'in dışında birçok usta oyuncunun kadrosunda yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstleniyor.

Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, geçtiğimiz haftaya damga vurdu.

Her sahnesi ile dikkatle izlenen diziden yeni fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Malhun ve Bala Hatun'un birlik olduğu görüldü.

İkilinin yakınlığı dikkati çekerken, Osman Bey ise İnegöl'ün fethi için hazırlıklara başladı.

Osman Beyin, "Her ne olursa olsun bu madeni alacağız. Gayri İnegöl'ün fethi bu madenden geçer" sözleri herkesi etkiledi. Kuruluş Osman 73. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman 73. bölüm 2. fragmanı İZLE

KURULUŞ OSMAN 72. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey ve Alpleri, gizlice girdikleri Bilecik Kalesi'nde ölümcül bir operasyona girişir. Osman Bey'in kaleye sızmasını sağladığı ve Tekfur Rotagus'a ulaşmayı başaran Turgut Bey ise büyük bir tehlikenin pençesindedir.

Papaz Gregor'u kullanarak Söğüt'ü ele geçirmeyi planlayan tekfurlar, Osman Bey'e yeni bir darbe vurmaya hazırlanır. Tekfur Nikola'nın Mari Kosses'le evlenmek istediğini açıklaması ortalığı karıştırır.

Osman Bey kaçırılan ve din değiştirmeye zorlanan Türkmen çocukları kurtarabilmek için zekice bir plan yaparak tekfurları savaş meydanında alt etmek ister. Osman Bey ve alpleri Bilecik Kalesi'nden nasıl çıkacak? Tekfurların Papaz Gregor ile iş birliğinin sonuçları ne olacak?

Osman Bey'in tutsak çocukları kurtarmak için herkesi şaşırtacak hamlesi ne? Mari Kosses, Tekfur Nikola'nın kendisi ile evlenmek istemesine nasıl tepki verecek? Kayı Obası'ndaki hainlerin akıbeti ne olacak?